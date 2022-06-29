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صحيفة أمريكية تصف مقترحات قادة "السبع الكبار" بالفشل و"التناقض"
صحيفة أمريكية تصف مقترحات قادة "السبع الكبار" بالفشل و"التناقض"
اعتبرت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن "قمة مجموعة السبع في ألمانيا كانت الأكثر فشلا في السنوات الأخيرة، حيث أن الأطراف كان لديها خلافات حول جميع القضايا". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:33+0000
2022-06-29T11:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
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وأشار مقال في صحيفة "البوليتيكو" الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أنه "عندما اختتم قادة دول مجموعة السبع مفاوضاتهم، اتضح أنهم لم يكونوا في وضع يسمح لهم بإيقاف العملية الروسية الخاصة، أو وقف الارتفاع غير المنضبط في الأسعار".وأضاف المقال: "في حين تفاخر المشاركون في القمة بوحدة غير عادية وغير مسبوقة في نهجهم لحل هذه المشاكل، فإن المبادرات المقترحة في معظم الحالات بدت بوضوح محكوم عليها بالفشل والتناقض".وعقدت قمة مجموعة السبع الكبار (G7)، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران في قلعة إلماو في بافاريا.وافقت المجموعة، جنبًا إلى جنب مع البلدان الشريكة (الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا)، على تسريع عملية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة الخضراء.وبحسب البيان: "اتفق قادة (الدول الصناعية السبع والدول الشريكة) على النظر في طرق لتقليل حصة الطاقة الكربونية في مزيج الطاقة وتسريع (عملية تقليل) الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة النظيفة. و(تحقيق) كفاءة الطاقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/دبلوماسي-في-الخارجية-الصينية-يسخر-من-تصريحات-مجموعة-السبع-بمقارنتها-مع-عدد-سكان-بريكس-صور---1064383710.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا

صحيفة أمريكية تصف مقترحات قادة "السبع الكبار" بالفشل و"التناقض"

11:33 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / Benoit TessierМировые лидеры на саммите G7 в Баварии
Мировые лидеры на саммите G7 в Баварии - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / Benoit Tessier
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اعتبرت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن "قمة مجموعة السبع في ألمانيا كانت الأكثر فشلا في السنوات الأخيرة، حيث أن الأطراف كان لديها خلافات حول جميع القضايا".
وأشار مقال في صحيفة "البوليتيكو" الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أنه "عندما اختتم قادة دول مجموعة السبع مفاوضاتهم، اتضح أنهم لم يكونوا في وضع يسمح لهم بإيقاف العملية الروسية الخاصة، أو وقف الارتفاع غير المنضبط في الأسعار".
وأضاف المقال: "في حين تفاخر المشاركون في القمة بوحدة غير عادية وغير مسبوقة في نهجهم لحل هذه المشاكل، فإن المبادرات المقترحة في معظم الحالات بدت بوضوح محكوم عليها بالفشل والتناقض".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دبلوماسي في الخارجية الصينية يسخر من تصريحات مجموعة السبع بمقارنتها مع عدد سكان "بريكس"... صور
أمس, 21:00 GMT
"لا يمكن للغرب أن يتعامل مع أي شيء، لا مع الوضع في أوكرانيا، ولا مع مشكلة تغير المناخ، ولا مع التضخم، ولا مع أزمة الغذاء، ولا مع الطاقة".
وعقدت قمة مجموعة السبع الكبار (G7)، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران في قلعة إلماو في بافاريا.
وافقت المجموعة، جنبًا إلى جنب مع البلدان الشريكة (الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا)، على تسريع عملية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة الخضراء.
وبحسب البيان: "اتفق قادة (الدول الصناعية السبع والدول الشريكة) على النظر في طرق لتقليل حصة الطاقة الكربونية في مزيج الطاقة وتسريع (عملية تقليل) الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة النظيفة. و(تحقيق) كفاءة الطاقة".
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:54 GMT
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