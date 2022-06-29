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صحيفة أمريكية: كلمة واحدة من بوتين أثارت الذعر في البنتاغون
صحيفة أمريكية: كلمة واحدة من بوتين أثارت الذعر في البنتاغون
أثار تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نقل أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" إلى مينسك ذعرا في البنتاغون. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:08+0000
2022-06-29T07:08+0000
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ففي تقرير لصحيفة "ذا هيل" الأمريكي قال إلين ميتشل كاتب التقرير، أن تصريحات بوتين أثارت الذعر في البنتاغون.في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إنه في الأشهر المقبلة، ستنقل روسيا منظومات "إسكندر-إم" إلى مينسك.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين لم يتحدث عن نقل صواريخ بأسلحة نووية، وإنما عن مجمعات قادرة تقنيا على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.يذكر أنه تم تصميم "إسكندر إم" لتدمير الأهداف الصغيرة والمساحية على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، مثل أنظمة الصواريخ وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيدة المدى ومراكز القيادة ومراكز الاتصالات، وكذلك الطائرات والمروحيات في المطارات.
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فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة أمريكية: كلمة واحدة من بوتين أثارت الذعر في البنتاغون

07:08 GMT 29.06.2022
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أثار تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نقل أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" إلى مينسك ذعرا في البنتاغون.
ففي تقرير لصحيفة "ذا هيل" الأمريكي قال إلين ميتشل كاتب التقرير، أن تصريحات بوتين أثارت الذعر في البنتاغون.

ووفقا لميتشل، فإن الوعد الذي قدمه رئيس روسيا أثار حفيظة قيادة وزارة الدفاع الأمريكية. ويشير المقال إلى أنه وفقا لضابط كبير بالجيش الأمريكي، كان الخوف ناتجا عن كلمة واحدة محددة قالها بوتين في اجتماع مع لوكاشينكو، وبحسب الضابط أنه في كل مرة يستخدم أحدهم كلمة "نووي" يكون لدينا مخاوف.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إنه في الأشهر المقبلة، ستنقل روسيا منظومات "إسكندر-إم" إلى مينسك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين لم يتحدث عن نقل صواريخ بأسلحة نووية، وإنما عن مجمعات قادرة تقنيا على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.
يذكر أنه تم تصميم "إسكندر إم" لتدمير الأهداف الصغيرة والمساحية على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، مثل أنظمة الصواريخ وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيدة المدى ومراكز القيادة ومراكز الاتصالات، وكذلك الطائرات والمروحيات في المطارات.
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