https://arabic.sputniknews.com/20220629/فرويد-حلم-ببحث-كهذاالكرملين-يسخر-من-تصريحات-جونسون-عن-بوتين-1064396561.html
"فرويد حلم ببحث كهذا".. الكرملين يسخر من تصريحات جونسون عن بوتين
"فرويد حلم ببحث كهذا".. الكرملين يسخر من تصريحات جونسون عن بوتين
علق الكرملين بسخرية على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا التي هاجم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T08:35+0000
2022-06-29T08:35+0000
2022-06-29T08:35+0000
روسيا
بوريس جونسون
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على تصريح بوريس جونسون: "فرويد خلال حياته كان سيحلم بمثل هذا الشيء للبحث!".ووفقا لرئيس الوزراء البريطاني، فإن تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا أصبحت "مثال للذكورة السامة".هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وبحسب قوله من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. وفقا لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
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روسيا, بوريس جونسون
"فرويد حلم ببحث كهذا".. الكرملين يسخر من تصريحات جونسون عن بوتين
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علق الكرملين بسخرية على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا التي هاجم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على تصريح بوريس جونسون: "فرويد خلال حياته كان سيحلم بمثل هذا الشيء للبحث!".
تصريح بيسكوف جاء ردا على جونسون الذي قال في مقالة مع قناة ZDF الألمانية: "لو كان بوتين امرأة - وهو أمر من الواضح أنه ليس كذلك - ولكن لو كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيبدأ حربًا ذكورية مجنونة من الغزو والعنف كما فعل".
ووفقا لرئيس الوزراء البريطاني
، فإن تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا أصبحت "مثال للذكورة السامة".
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وبحسب قوله من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفقا لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.