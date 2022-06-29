عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220629/قناة-عبرية-حماس-تسمح-لمدني-إسرائيلي-دخول-غزة-لبحث-صفقة-تبادل-أسرى-1064430595.html
قناة عبرية: "حماس" تسمح لمدني إسرائيلي دخول غزة لبحث صفقة تبادل أسرى
قناة عبرية: "حماس" تسمح لمدني إسرائيلي دخول غزة لبحث صفقة تبادل أسرى
ادعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" وافقت على دخول ناشط مدني إسرائيلي قطاع غزة، بهدف بحث صفقة تبادل أسرى بين الحركة والسلطات الإسرائيلية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T18:00+0000
2022-06-29T18:00+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102007/95/1020079549_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_f322b21dd4318806e740e9131d1dcd54.jpg
وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "حماس" سمحت لناشط إسرائيلي بالدخول لغزة بهدف تحريك ملف تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن اسمه يوئيل مارشاك، وهو ناشط إسرائيلي مدني في حركة "الكيبوتس"، حيث يروج منذ فترة زمنية مع فلسطيني من القطاع، يدعى سامي عبيد وهو ناشط معروف في غزة، بالترويج لإتمام صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل.وأوضحت القناة العبرية أن المواطن الإسرائيلي يمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعة، حيث يحاول منذ العام 2018، الوصول إلى قطاع غزة، والعمل على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في وقت سبق ورفضت الحركة هذا الأمر من قبل.وكانت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، قد نشرت، أمس الثلاثاء، لقطات تعرض لأول مرة لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.وأفادت وكالة "شهاب" بأن الجندي الإسرائيلي الأسير وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة حماس، لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن السيد مريض وعلى سرير العلاج وموصول بجهاز تنفس.وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.ويذكر أن كتائب القسام قد أكدت من قبل تدهور صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، دون توضيح من هو تحديدا، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:"نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر بإذن الله ما يؤكد ذلك".ومن المعروف أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس" تحتجز 4 جنود إسرائيليين، وهم شاؤول آرون وهدار غولدن وإبراهام منغستو وهشام السيد، حيث تحاول الحركة إجبار إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102007/95/1020079549_27:0:694:500_1920x0_80_0_0_932a81a504475dec1510801833d592a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي

قناة عبرية: "حماس" تسمح لمدني إسرائيلي دخول غزة لبحث صفقة تبادل أسرى

18:00 GMT 29.06.2022
© palinfo.comأبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© palinfo.com
تابعنا عبرTelegram
ادعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" وافقت على دخول ناشط مدني إسرائيلي قطاع غزة، بهدف بحث صفقة تبادل أسرى بين الحركة والسلطات الإسرائيلية.
وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "حماس" سمحت لناشط إسرائيلي بالدخول لغزة بهدف تحريك ملف تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن اسمه يوئيل مارشاك، وهو ناشط إسرائيلي مدني في حركة "الكيبوتس"، حيث يروج منذ فترة زمنية مع فلسطيني من القطاع، يدعى سامي عبيد وهو ناشط معروف في غزة، بالترويج لإتمام صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل.
وأوضحت القناة العبرية أن المواطن الإسرائيلي يمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعة، حيث يحاول منذ العام 2018، الوصول إلى قطاع غزة، والعمل على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في وقت سبق ورفضت الحركة هذا الأمر من قبل.
وكانت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، قد نشرت، أمس الثلاثاء، لقطات تعرض لأول مرة لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
وأفادت وكالة "شهاب" بأن الجندي الإسرائيلي الأسير وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة حماس، لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن السيد مريض وعلى سرير العلاج وموصول بجهاز تنفس.
وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.
ويذكر أن كتائب القسام قد أكدت من قبل تدهور صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، دون توضيح من هو تحديدا، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:
"نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر بإذن الله ما يؤكد ذلك".
ومن المعروف أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس" تحتجز 4 جنود إسرائيليين، وهم شاؤول آرون وهدار غولدن وإبراهام منغستو وهشام السيد، حيث تحاول الحركة إجبار إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала