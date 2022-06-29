https://arabic.sputniknews.com/20220629/قناة-عبرية-حماس-تسمح-لمدني-إسرائيلي-دخول-غزة-لبحث-صفقة-تبادل-أسرى-1064430595.html

قناة عبرية: "حماس" تسمح لمدني إسرائيلي دخول غزة لبحث صفقة تبادل أسرى

قناة عبرية: "حماس" تسمح لمدني إسرائيلي دخول غزة لبحث صفقة تبادل أسرى

ادعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" وافقت على دخول ناشط مدني إسرائيلي قطاع غزة، بهدف بحث صفقة تبادل أسرى بين الحركة والسلطات الإسرائيلية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T18:00+0000

2022-06-29T18:00+0000

2022-06-29T18:00+0000

حركة حماس

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وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "حماس" سمحت لناشط إسرائيلي بالدخول لغزة بهدف تحريك ملف تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن اسمه يوئيل مارشاك، وهو ناشط إسرائيلي مدني في حركة "الكيبوتس"، حيث يروج منذ فترة زمنية مع فلسطيني من القطاع، يدعى سامي عبيد وهو ناشط معروف في غزة، بالترويج لإتمام صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل.وأوضحت القناة العبرية أن المواطن الإسرائيلي يمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعة، حيث يحاول منذ العام 2018، الوصول إلى قطاع غزة، والعمل على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في وقت سبق ورفضت الحركة هذا الأمر من قبل.وكانت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، قد نشرت، أمس الثلاثاء، لقطات تعرض لأول مرة لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.وأفادت وكالة "شهاب" بأن الجندي الإسرائيلي الأسير وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة حماس، لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن السيد مريض وعلى سرير العلاج وموصول بجهاز تنفس.وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.ويذكر أن كتائب القسام قد أكدت من قبل تدهور صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، دون توضيح من هو تحديدا، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:"نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر بإذن الله ما يؤكد ذلك".ومن المعروف أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس" تحتجز 4 جنود إسرائيليين، وهم شاؤول آرون وهدار غولدن وإبراهام منغستو وهشام السيد، حيث تحاول الحركة إجبار إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي