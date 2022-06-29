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https://arabic.sputniknews.com/20220629/كندا-والناتو-يعززان-القوة-العسكرية-في-لاتفيا-1064433378.html
كندا و"الناتو" يعززان القوة العسكرية في لاتفيا
كندا و"الناتو" يعززان القوة العسكرية في لاتفيا
قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن "كندا ستعمل مع حلفاء الناتو لزيادة الوجود العسكري للتحالف في لاتفيا". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T19:20+0000
2022-06-29T19:20+0000
أخبار كندا
رصد عسكري
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وقالت أناند في قمة الحلف في مدريد: "كندا ستعمل مع لاتفيا وحلفاء الناتو لإرسال قوات إضافية لتشكيل لواء جاهز للقتال في لاتفيا".وأشارت الوزيرة الكندية أيضًا إلى أن "البلاد لا تزال ملتزمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو على المدى الطويل".وأصدر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء في 26 يونيو/حزيران، وثيقة تتضمن مفهومه الاستراتيجي الجديد.وقسّم الحلف المفهوم الاستراتيجي الجديد من خلال عدة بنود كان أهمها:1- صُنفت روسيا بأنها التهديد المباشر والأكثر أهمية لأمن الحلف.2- لم يعد بإمكان التحالف اعتبار روسيا شريكًا.3- يتعهد الناتو "بتعزيز الردع" ضد موسكو، لكنه يريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمنع التصعيد.4- لا يسعى الناتو إلى مواجهة أو تشكيل أي تهديد على روسيا.وأشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "التوسع الإضافي للتحالف لن يجلب مزيدًا من الأمن إلى أوروبا ، فإن الناتو يتمتع بطابع عدواني".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/بيان-قمة-الناتو-بمدريد-روسيا-هي-التهديد-الأكثر-أهمية-والمباشر-لأمن-الحلفاء-1064414819.html
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أخبار كندا, رصد عسكري

كندا و"الناتو" يعززان القوة العسكرية في لاتفيا

19:20 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
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قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن "كندا ستعمل مع حلفاء الناتو لزيادة الوجود العسكري للتحالف في لاتفيا".
وقالت أناند في قمة الحلف في مدريد: "كندا ستعمل مع لاتفيا وحلفاء الناتو لإرسال قوات إضافية لتشكيل لواء جاهز للقتال في لاتفيا".
وأشارت الوزيرة الكندية أيضًا إلى أن "البلاد لا تزال ملتزمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو على المدى الطويل".
وأصدر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء في 26 يونيو/حزيران، وثيقة تتضمن مفهومه الاستراتيجي الجديد.
صورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
بيان قمة الناتو بمدريد: روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء
13:03 GMT
وقسّم الحلف المفهوم الاستراتيجي الجديد من خلال عدة بنود كان أهمها:
1- صُنفت روسيا بأنها التهديد المباشر والأكثر أهمية لأمن الحلف.
2- لم يعد بإمكان التحالف اعتبار روسيا شريكًا.
3- يتعهد الناتو "بتعزيز الردع" ضد موسكو، لكنه يريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمنع التصعيد.
4- لا يسعى الناتو إلى مواجهة أو تشكيل أي تهديد على روسيا.
وأشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "التوسع الإضافي للتحالف لن يجلب مزيدًا من الأمن إلى أوروبا ، فإن الناتو يتمتع بطابع عدواني".
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