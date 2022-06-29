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كوريا الجنوبية تعتمد أول لقاح وطني ضد فيروس كورونا
كوريا الجنوبية تعتمد أول لقاح وطني ضد فيروس كورونا
وافقت كوريا الجنوبية على إنتاج وبيع لقاح "سكاي كوفيون" وهو أول لقاح محلي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وزارة سلامة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:34+0000
2022-06-29T09:34+0000
كوريا الجنوبية
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وقال وزير سلامة الغذاء والدواء أوه يو كيونغ في إفادة صحفية: "عقدت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية لجنة التفتيش النهائية وقررت الموافقة على عرض شركة إس كيه بايو ساينس لتصنيع وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا".وقال نائب وزير الصحة لي كي إيل إن "سكاي كوفيون" لم يتم اختباره بعد للتأكد من فاعليته عند دمجه مع لقاحات أخرى بالإضافة إلى فاعليته ضد متغير أوميكرون، ولكن حتى في هذه المرحلة فإنه يمنح كوريا الجنوبية "سيادة لقاح". وأضاف أن الشركات الكورية الجنوبية التي تريد "الدخول بنشاط إلى الأسواق الخارجية" يمكنها الاعتماد على دعم الحكومة.
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كوريا الجنوبية, العالم

كوريا الجنوبية تعتمد أول لقاح وطني ضد فيروس كورونا

09:34 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / YONHAPجنود من كوريا الجنوبية يرتدون أزياء واقية خاصة خلال تنفيذ اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 في كوريا الجنوبية، 29 فبراير 2020
جنود من كوريا الجنوبية يرتدون أزياء واقية خاصة خلال تنفيذ اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 في كوريا الجنوبية، 29 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / YONHAP
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وافقت كوريا الجنوبية على إنتاج وبيع لقاح "سكاي كوفيون" وهو أول لقاح محلي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وزارة سلامة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء.
وقال وزير سلامة الغذاء والدواء أوه يو كيونغ في إفادة صحفية: "عقدت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية لجنة التفتيش النهائية وقررت الموافقة على عرض شركة إس كيه بايو ساينس لتصنيع وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا".
وقال نائب وزير الصحة لي كي إيل إن "سكاي كوفيون" لم يتم اختباره بعد للتأكد من فاعليته عند دمجه مع لقاحات أخرى بالإضافة إلى فاعليته ضد متغير أوميكرون، ولكن حتى في هذه المرحلة فإنه يمنح كوريا الجنوبية "سيادة لقاح". وأضاف أن الشركات الكورية الجنوبية التي تريد "الدخول بنشاط إلى الأسواق الخارجية" يمكنها الاعتماد على دعم الحكومة.
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