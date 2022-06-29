https://arabic.sputniknews.com/20220629/كوريا-الجنوبية-تعتمد-أول-لقاح-وطني-ضد-فيروس-كورونا-1064399229.html
كوريا الجنوبية تعتمد أول لقاح وطني ضد فيروس كورونا
كوريا الجنوبية تعتمد أول لقاح وطني ضد فيروس كورونا
وافقت كوريا الجنوبية على إنتاج وبيع لقاح "سكاي كوفيون" وهو أول لقاح محلي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وزارة سلامة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:34+0000
2022-06-29T09:34+0000
2022-06-29T09:34+0000
كوريا الجنوبية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/53/1044785333_0:0:3401:1913_1920x0_80_0_0_3bfafda5fc3228bbea7488de5f5d906c.jpg
وقال وزير سلامة الغذاء والدواء أوه يو كيونغ في إفادة صحفية: "عقدت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية لجنة التفتيش النهائية وقررت الموافقة على عرض شركة إس كيه بايو ساينس لتصنيع وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا".وقال نائب وزير الصحة لي كي إيل إن "سكاي كوفيون" لم يتم اختباره بعد للتأكد من فاعليته عند دمجه مع لقاحات أخرى بالإضافة إلى فاعليته ضد متغير أوميكرون، ولكن حتى في هذه المرحلة فإنه يمنح كوريا الجنوبية "سيادة لقاح". وأضاف أن الشركات الكورية الجنوبية التي تريد "الدخول بنشاط إلى الأسواق الخارجية" يمكنها الاعتماد على دعم الحكومة.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/53/1044785333_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_671452c10fb27eeb748d8c274a9d9713.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية تعتمد أول لقاح وطني ضد فيروس كورونا
تابعنا عبر
وافقت كوريا الجنوبية على إنتاج وبيع لقاح "سكاي كوفيون" وهو أول لقاح محلي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وزارة سلامة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء.
وقال وزير سلامة الغذاء والدواء أوه يو كيونغ في إفادة صحفية: "عقدت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية لجنة التفتيش النهائية وقررت الموافقة على عرض شركة إس كيه بايو ساينس لتصنيع وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا".
وقال نائب وزير الصحة لي كي إيل إن "سكاي كوفيون" لم يتم اختباره بعد للتأكد من فاعليته عند دمجه مع لقاحات أخرى بالإضافة إلى فاعليته ضد متغير أوميكرون، ولكن حتى في هذه المرحلة فإنه يمنح كوريا الجنوبية "سيادة لقاح". وأضاف أن الشركات الكورية الجنوبية التي تريد "الدخول بنشاط إلى الأسواق الخارجية" يمكنها الاعتماد على دعم الحكومة.