https://arabic.sputniknews.com/20220629/كييف-تعلن-عن-هجوم-صاروخي-لم-يحدث-لماذا؟-1064386497.html
كييف تعلن عن هجوم صاروخي لم يحدث.. لماذا؟
كييف تعلن عن هجوم صاروخي لم يحدث.. لماذا؟
شرح ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة لماذا أعلنت السلطات الأوكرانية عن هجوم صاروخي لا وجود له على مركز تجاري في مدينة كريمينتشوغ. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T05:11+0000
2022-06-29T05:11+0000
2022-06-29T05:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062192918_0:18:2614:1488_1920x0_80_0_0_42c860f583ef6f777056d38a7cd9d7a9.jpg
وقد زعمت كييف أن مركز "أمستور" التجاري في مدينة كريمينتشوغ الأوكرانية تعرض إلى هجوم صاروخي من قبل القوات الروسية.ونفى النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، صحة ما أعلنته السلطات الأوكرانية، موضحا أن القوات الروسية لم توجه أي ضربة للمركز التجاري.وصرح بوليانسكي أن القوات الروسية وجهت الضربة الصاروخية لحظائر تحتوي على أسلحة وذخائر وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبية لكي تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الأحياء السكنية في مدينة دونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى. وتم قصف هذه الحظائر بصواريخ الدقة العالية. ولم يتأثر المركز التجاري الموجود في مكان آخر بالقصف الصاروخي الذي استهدف مستودعات الأسلحة بدليل أن الفيديوهات التي قام مديرو مواقع إلكترونية أوكرانيون بتصويرها تُظهر سلامة السلع الموجودة داخل المركز التجاري. ولكن المركز التجاري تضرر في وقت لاحق من الحريق الناتج عن انفجار الذخائر في مستودعاتها.وأكد أن القصف الصاروخي لم يستهدف المركز التجاري. أما مزاعم الهجوم الصاروخي على المركز التجاري فقد أطلقتها كييف في محاولة لاستعادة الاهتمام العالمي بأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062192918_0:0:2388:1791_1920x0_80_0_0_c8d55b5452af29b68c505bcaba4397af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
كييف تعلن عن هجوم صاروخي لم يحدث.. لماذا؟
تابعنا عبر
شرح ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة لماذا أعلنت السلطات الأوكرانية عن هجوم صاروخي لا وجود له على مركز تجاري في مدينة كريمينتشوغ.
وقد زعمت كييف أن مركز "أمستور" التجاري في مدينة كريمينتشوغ الأوكرانية تعرض إلى هجوم صاروخي من قبل القوات الروسية.
ونفى النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، صحة ما أعلنته السلطات الأوكرانية، موضحا أن القوات الروسية لم توجه أي ضربة للمركز التجاري.
وصرح
بوليانسكي أن القوات الروسية وجهت الضربة الصاروخية لحظائر تحتوي على أسلحة وذخائر وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبية لكي تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الأحياء السكنية في مدينة دونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى. وتم قصف هذه الحظائر بصواريخ الدقة العالية. ولم يتأثر المركز التجاري الموجود في مكان آخر بالقصف الصاروخي الذي استهدف مستودعات الأسلحة بدليل أن الفيديوهات التي قام مديرو مواقع إلكترونية أوكرانيون بتصويرها تُظهر سلامة السلع الموجودة داخل المركز التجاري. ولكن المركز التجاري تضرر في وقت لاحق من الحريق الناتج عن انفجار الذخائر في مستودعاتها.
وأكد أن القصف الصاروخي لم يستهدف المركز التجاري. أما مزاعم الهجوم الصاروخي على المركز التجاري فقد أطلقتها كييف في محاولة لاستعادة الاهتمام العالمي بأوكرانيا.