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https://arabic.sputniknews.com/20220629/كييف-تعلن-عن-هجوم-صاروخي-لم-يحدث-لماذا؟-1064386497.html
كييف تعلن عن هجوم صاروخي لم يحدث.. لماذا؟
كييف تعلن عن هجوم صاروخي لم يحدث.. لماذا؟
شرح ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة لماذا أعلنت السلطات الأوكرانية عن هجوم صاروخي لا وجود له على مركز تجاري في مدينة كريمينتشوغ. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T05:11+0000
2022-06-29T05:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقد زعمت كييف أن مركز "أمستور" التجاري في مدينة كريمينتشوغ الأوكرانية تعرض إلى هجوم صاروخي من قبل القوات الروسية.ونفى النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، صحة ما أعلنته السلطات الأوكرانية، موضحا أن القوات الروسية لم توجه أي ضربة للمركز التجاري.وصرح بوليانسكي أن القوات الروسية وجهت الضربة الصاروخية لحظائر تحتوي على أسلحة وذخائر وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبية لكي تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الأحياء السكنية في مدينة دونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى. وتم قصف هذه الحظائر بصواريخ الدقة العالية. ولم يتأثر المركز التجاري الموجود في مكان آخر بالقصف الصاروخي الذي استهدف مستودعات الأسلحة بدليل أن الفيديوهات التي قام مديرو مواقع إلكترونية أوكرانيون بتصويرها تُظهر سلامة السلع الموجودة داخل المركز التجاري. ولكن المركز التجاري تضرر في وقت لاحق من الحريق الناتج عن انفجار الذخائر في مستودعاتها.وأكد أن القصف الصاروخي لم يستهدف المركز التجاري. أما مزاعم الهجوم الصاروخي على المركز التجاري فقد أطلقتها كييف في محاولة لاستعادة الاهتمام العالمي بأوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف تعلن عن هجوم صاروخي لم يحدث.. لماذا؟

05:11 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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شرح ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة لماذا أعلنت السلطات الأوكرانية عن هجوم صاروخي لا وجود له على مركز تجاري في مدينة كريمينتشوغ.
وقد زعمت كييف أن مركز "أمستور" التجاري في مدينة كريمينتشوغ الأوكرانية تعرض إلى هجوم صاروخي من قبل القوات الروسية.
ونفى النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، صحة ما أعلنته السلطات الأوكرانية، موضحا أن القوات الروسية لم توجه أي ضربة للمركز التجاري.
وصرح بوليانسكي أن القوات الروسية وجهت الضربة الصاروخية لحظائر تحتوي على أسلحة وذخائر وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبية لكي تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الأحياء السكنية في مدينة دونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى. وتم قصف هذه الحظائر بصواريخ الدقة العالية. ولم يتأثر المركز التجاري الموجود في مكان آخر بالقصف الصاروخي الذي استهدف مستودعات الأسلحة بدليل أن الفيديوهات التي قام مديرو مواقع إلكترونية أوكرانيون بتصويرها تُظهر سلامة السلع الموجودة داخل المركز التجاري. ولكن المركز التجاري تضرر في وقت لاحق من الحريق الناتج عن انفجار الذخائر في مستودعاتها.
وأكد أن القصف الصاروخي لم يستهدف المركز التجاري. أما مزاعم الهجوم الصاروخي على المركز التجاري فقد أطلقتها كييف في محاولة لاستعادة الاهتمام العالمي بأوكرانيا.
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