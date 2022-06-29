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لابيد يطالب نظيره اليوناني بإطلاق سراح سجين إسرائيلي في أثينا "فورا"
لابيد يطالب نظيره اليوناني بإطلاق سراح سجين إسرائيلي في أثينا "فورا"
طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظيره اليوناني نيكوس ديندياس بالإطلاق الفوري لسراح إسرائيلي سجين في أثينا بتهمة الإتجار في المخدرات. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:58+0000
2022-06-29T14:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "قبل وقت قصير تحدثت مع وزير الخارجية اليوناني حول اعتقال دودي أشكنازي في اليونان وطلبت منه التحرك من أجل إطلاق سراحه على الفور".وأضاف: "تواصل وزارة الخارجية الاتصال بالعائلة والمسؤولين في اليونان وتبذل قصارى جهدها لإنهاء القضية وإعادة أشكنازي إلى الوطن".وألقت أجهزة الأمن اليونانية القبض على الإسرائيلي أشكنازي قبل نحو أسبوع وهو في طريقه لقضاء إجازة في جزيرة كوس للاشتباه في هروبه من تحقيق في بيرو بعد مزاعم بارتكابه جرائم تتعلق بتهريب مخدرات في عام 2007.لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت اليونان أمس الثلاثاء، أن الحديث يدور عن خطأ في تحديد الهوية، ووفق للتقديرات من المتوقع الإفراج عن السجين الإسرائيلي في غضون أيام، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد يطالب نظيره اليوناني بإطلاق سراح سجين إسرائيلي في أثينا "فورا"

14:58 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظيره اليوناني نيكوس ديندياس بالإطلاق الفوري لسراح إسرائيلي سجين في أثينا بتهمة الإتجار في المخدرات.
وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "قبل وقت قصير تحدثت مع وزير الخارجية اليوناني حول اعتقال دودي أشكنازي في اليونان وطلبت منه التحرك من أجل إطلاق سراحه على الفور".
وأضاف: "تواصل وزارة الخارجية الاتصال بالعائلة والمسؤولين في اليونان وتبذل قصارى جهدها لإنهاء القضية وإعادة أشكنازي إلى الوطن".
وألقت أجهزة الأمن اليونانية القبض على الإسرائيلي أشكنازي قبل نحو أسبوع وهو في طريقه لقضاء إجازة في جزيرة كوس للاشتباه في هروبه من تحقيق في بيرو بعد مزاعم بارتكابه جرائم تتعلق بتهريب مخدرات في عام 2007.
لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت اليونان أمس الثلاثاء، أن الحديث يدور عن خطأ في تحديد الهوية، ووفق للتقديرات من المتوقع الإفراج عن السجين الإسرائيلي في غضون أيام، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
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