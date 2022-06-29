https://arabic.sputniknews.com/20220629/لافروف-يؤكد-لغوتيريش-أن-ألغام-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-تحول-دون-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1064424421.html
لافروف يؤكد لغوتيريش أن "ألغام أوكرانيا في البحر الأسود" تحول دون تصدير الحبوب الأوكرانية
لافروف يؤكد لغوتيريش أن "ألغام أوكرانيا في البحر الأسود" تحول دون تصدير الحبوب الأوكرانية
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الوضع في أوكرانيا والأمن الغذائي خلال محادثة هاتفية اليوم الأربعاء". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:54+0000
2022-06-29T15:54+0000
2022-06-29T15:54+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان "في 29 يونيو/حزيران أجرى لافروف محادثة هاتفية مع غوتيريش، وناقش الجانبان بعض القضايا الدولية الأكثر إلحاحًا مع التركيز على الأمن الغذائي في خضم الوضع في أوكرانيا ودونباس".وعرض لافروف بالتفصيل "التقييم الروسي للوضع الحالي في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بما في ذلك في سياق مشكلة توريد المنتجات الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية".كما شدد لافروف على "استعداد روسيا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها لتصدير المواد الغذائية والأسمدة، على الرغم من حقيقة أن تنفيذها معقد بشكل كبير بسبب العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية، وتعطيل سلاسل القيم العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا".كما أشار لافروف إلى "الرغبة بمزيد من العمل للحد من تهديدات أزمة الغذاء، بما في ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".وأكد الطرفان على "أهمية التنفيذ الفعال من جانب المنظمة العالمية لدور التنسيق المركزي لصالح تطوير استجابات فعالة لتحديات وتهديدات عصرنا، وستظل روسيا بدورها ملتزمة بثبات بالتعاون المتعدد الأطراف المتكافئ وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية-تتحدث-عن-جدول-أعمال-لافروف-في-الفترة-القادمة-1064399123.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
لافروف يؤكد لغوتيريش أن "ألغام أوكرانيا في البحر الأسود" تحول دون تصدير الحبوب الأوكرانية
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الوضع في أوكرانيا والأمن الغذائي خلال محادثة هاتفية اليوم الأربعاء".
وقالت الوزارة في بيان
"في 29 يونيو/حزيران أجرى لافروف محادثة هاتفية مع غوتيريش، وناقش الجانبان بعض القضايا الدولية الأكثر إلحاحًا مع التركيز على الأمن الغذائي في خضم الوضع في أوكرانيا ودونباس".
وعرض لافروف بالتفصيل "التقييم الروسي للوضع الحالي في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بما في ذلك في سياق مشكلة توريد المنتجات الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية".
"تصدير الحبوب الأوكرانية تعوقه الألغام البحرية التي زرعتها كييف في البحر الأسود".
كما شدد لافروف على "استعداد روسيا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها لتصدير المواد الغذائية والأسمدة، على الرغم من حقيقة أن تنفيذها معقد بشكل كبير بسبب العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية، وتعطيل سلاسل القيم العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا".
كما أشار لافروف
إلى "الرغبة بمزيد من العمل للحد من تهديدات أزمة الغذاء، بما في ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وأكد الطرفان على "أهمية التنفيذ الفعال من جانب المنظمة العالمية لدور التنسيق المركزي لصالح تطوير استجابات فعالة لتحديات وتهديدات عصرنا، وستظل روسيا بدورها ملتزمة بثبات بالتعاون المتعدد الأطراف المتكافئ وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".