https://arabic.sputniknews.com/20220629/ليبيا-العثور-على-20-جثة-داخل-سيارة-في-الصحراء-صور-1064424581.html
ليبيا.. العثور على 20 جثة داخل سيارة في الصحراء.. صور
ليبيا.. العثور على 20 جثة داخل سيارة في الصحراء.. صور
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الأربعاء، العثور على 20 جثة داخل سيارة في الصحراء قرب الحدود مع دولة تشاد. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:56+0000
2022-06-29T15:56+0000
2022-06-29T15:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الجهاز في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك إن فريق الانتشال التابع له فرع الكفرة انتشل صباح اليوم 20جثة من سيارة على بعد 310 جنوب مدينة الكفرة تجاه دولة تشاد.وأضاف "يرجح أن السيارة قد تعطلت لعطل فني وسط الصحراء حيث وجدت السيارة دون حادث يذكر".وأشار إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة التي تقع في الصحراء الليبية خلال هذا العام، مذكرا بعائلة سودانية قضت وسط الصحراء.من جانبه، قال موقع "ليبيا برس" إن السيارة كانت قادمة من تشاد، وأن معظم الضحايا العشرين من الجنسية التشادية وقد قضوا نحبهم عطشا في الصحراء.وأضاف أنه تم العثور على الجثث متحللة، وتم التعرف على اثنين منهم، وجرى نقل الجثث لدفنها.وفي فبراير/شباط 2022، فارق ثماني أفراد من عائلة سودانية واحدة الحياة بعدما ضلوا الطريق في الصحراء الليبية على بعد 400 كيلو متر جنوب شرق مدينة الكفرة، خلال رحلتهم إلى ليبيا، التي انطلقت من السودان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد
ليبيا.. العثور على 20 جثة داخل سيارة في الصحراء.. صور
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الأربعاء، العثور على 20 جثة داخل سيارة في الصحراء قرب الحدود مع دولة تشاد.
وقال الجهاز في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك إن فريق الانتشال التابع له فرع الكفرة انتشل صباح اليوم 20جثة من سيارة على بعد 310 جنوب مدينة الكفرة تجاه دولة تشاد.
وأضاف "يرجح أن السيارة قد تعطلت لعطل فني وسط الصحراء حيث وجدت السيارة دون حادث يذكر".
وأشار إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة التي تقع في الصحراء الليبية
خلال هذا العام، مذكرا بعائلة سودانية قضت وسط الصحراء.
من جانبه، قال موقع "ليبيا برس" إن السيارة كانت قادمة من تشاد، وأن معظم الضحايا العشرين من الجنسية التشادية وقد قضوا نحبهم عطشا في الصحراء.
وأضاف أنه تم العثور على الجثث متحللة، وتم التعرف على اثنين منهم، وجرى نقل الجثث لدفنها.
وفي فبراير/شباط 2022، فارق ثماني أفراد من عائلة سودانية
واحدة الحياة بعدما ضلوا الطريق في الصحراء الليبية على بعد 400 كيلو متر جنوب شرق مدينة الكفرة، خلال رحلتهم إلى ليبيا، التي انطلقت من السودان.