https://arabic.sputniknews.com/20220629/متحدث-النفط-الليبية-لـسبوتنيك-عمليات-إيقاف-الضخ-من-ميناء-رأس-لانوف-تتم-بشكل-جزئي-1064423697.html

متحدث النفط الليبية لـ"سبوتنيك": عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف تتم بشكل جزئي

متحدث النفط الليبية لـ"سبوتنيك": عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف تتم بشكل جزئي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط الليبية، أحمد جمعة، اليوم الأربعاء، أن عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف النفطي تتم بشكل جزئي بعد علميات الإقفال التي... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T15:41+0000

2022-06-29T15:41+0000

2022-06-29T15:41+0000

أخبار ليبيا اليوم

سبوتنيك

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وقال جمعة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن عمليات الإنتاج والتصدير مستمرة ما لم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوى القاهرة.وأضاف أن الموانئ النفطية وعمليات الإنتاج تمر بحالة اضطراب كبيرة خلال هذه الفترة بسبب الاعتصامات المستمرة بسبب الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.يذكر أن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، أعلن، الاثنين الماضي، قيامها بدراسة إعلان "القوة القاهرة"، إذا لم يتم استئناف الإنتاج في المنشآت النفطية في منطقة خليج سرت، خلال الـ 72 ساعة المقبلة.وأعلن صنع الله، أن "مؤسسة النفط تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 الساعة القادمة ما لم يتم استئناف الانتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت".وأَضاف أن "هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".يشار إلى أن حالة "القوة القاهرة"، تعد حماية يوفرها القانون لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية، التي تنشأ عن توقف أداء العقود النفطية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

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