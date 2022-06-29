https://arabic.sputniknews.com/20220629/متحدث-النفط-الليبية-لـسبوتنيك-عمليات-إيقاف-الضخ-من-ميناء-رأس-لانوف-تتم-بشكل-جزئي-1064423697.html
متحدث النفط الليبية لـ"سبوتنيك": عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف تتم بشكل جزئي
متحدث النفط الليبية لـ"سبوتنيك": عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف تتم بشكل جزئي
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط الليبية، أحمد جمعة، اليوم الأربعاء، أن عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف النفطي تتم بشكل جزئي بعد علميات الإقفال التي... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:41+0000
2022-06-29T15:41+0000
2022-06-29T15:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
سبوتنيك
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وقال جمعة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن عمليات الإنتاج والتصدير مستمرة ما لم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوى القاهرة.وأضاف أن الموانئ النفطية وعمليات الإنتاج تمر بحالة اضطراب كبيرة خلال هذه الفترة بسبب الاعتصامات المستمرة بسبب الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.يذكر أن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، أعلن، الاثنين الماضي، قيامها بدراسة إعلان "القوة القاهرة"، إذا لم يتم استئناف الإنتاج في المنشآت النفطية في منطقة خليج سرت، خلال الـ 72 ساعة المقبلة.وأعلن صنع الله، أن "مؤسسة النفط تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 الساعة القادمة ما لم يتم استئناف الانتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت".وأَضاف أن "هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".يشار إلى أن حالة "القوة القاهرة"، تعد حماية يوفرها القانون لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية، التي تنشأ عن توقف أداء العقود النفطية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/بعد-توقف-لنحو-شهرين-إعادة-تشغيل-حقل-الشرارة-النفطي-جنوب-غربي-ليبيا-1063126812.html
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أخبار ليبيا اليوم, سبوتنيك
متحدث النفط الليبية لـ"سبوتنيك": عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف تتم بشكل جزئي
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط الليبية، أحمد جمعة، اليوم الأربعاء، أن عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف النفطي تتم بشكل جزئي بعد علميات الإقفال التي انطلقت بسبب الاعتصامات في أبريل/ نيسان الماضي.
وقال جمعة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، إن عمليات الإنتاج والتصدير مستمرة ما لم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوى القاهرة.
وأضاف أن الموانئ النفطية وعمليات الإنتاج تمر بحالة اضطراب كبيرة خلال هذه الفترة بسبب الاعتصامات المستمرة بسبب الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأشار جمعة إلى أن وزير النفط الليبي شدد عدة مرات على ضرورة استمرار العمل في كل الحقول والموانئ النفطية وإنهاء حالة الاعتصامات التي أثرت بشكل كبير على سير عمليات الانتاج والتصدير في ليبيا.
يذكر أن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، أعلن، الاثنين الماضي، قيامها بدراسة إعلان "القوة القاهرة"، إذا لم يتم استئناف الإنتاج في المنشآت النفطية في منطقة خليج سرت، خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
وأعلن صنع الله، أن "مؤسسة النفط
تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 الساعة القادمة ما لم يتم استئناف الانتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت".
وأَضاف أن "هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".
يشار إلى أن حالة "القوة القاهرة"، تعد حماية يوفرها القانون لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية، التي تنشأ عن توقف أداء العقود النفطية
، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.