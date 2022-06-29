https://arabic.sputniknews.com/20220629/مدبولي-يدعو-من-الجزائر-لتعزيز-التعاون-الثنائي--1064433715.html
مدبولي يدعو من الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي
مدبولي يدعو من الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي
التقى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بنظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T19:53+0000
2022-06-29T19:53+0000
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وخلال زيارته للجزائر عبر مدبولى عن سعادته بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بعد 8 سنوات من التوقف، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.وأكد رئيس الوزراء المصري ضرورة الحفاظ على دورية عقد اجتماعات اللجنة، لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي.ودعا مدبولى لتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم.في المقابل عبر رئيس الحكومة الجزائرية عن اعتزازه بكون اللجنة المشتركة مع مصر، هي أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كـورونـا.وأيد فكرة السعي لتحقيق التكامل بين البلدين، بقوله: "لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات".وأكد عبد الرحمان أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا لأهمية تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر.وأشار إلى أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مدبولي-مصر-تتعامل-بهدوء-وحكمة-مع-أشقائها-في-الدول-الأفريقية-بشأن-حقوقها-التاريخية-بمياه-النيل-1062261708.html
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أخبار مصر الآن, الجزائر
مدبولي يدعو من الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي
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التقى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بنظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.
وخلال زيارته للجزائر عبر مدبولى عن سعادته بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بعد 8 سنوات من التوقف، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.
وأكد رئيس الوزراء المصري
ضرورة الحفاظ على دورية عقد اجتماعات اللجنة، لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي.
ودعا مدبولى لتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم.
في المقابل عبر رئيس الحكومة الجزائرية عن اعتزازه بكون اللجنة المشتركة مع مصر، هي أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كـورونـا.
وأيد فكرة السعي لتحقيق التكامل بين البلدين، بقوله: "لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات".
وأكد عبد الرحمان أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا لأهمية تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.