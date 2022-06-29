https://arabic.sputniknews.com/20220629/مرتزق-أمريكي-يؤكد-أنه-تلقى-تدريبات-على-أيدي-أجانب-في-أوكرانيا-1064422847.html

مرتزق أمريكي يؤكد أنه تلقى تدريبات على أيدي أجانب في أوكرانيا

مرتزق أمريكي يؤكد أنه تلقى تدريبات على أيدي أجانب في أوكرانيا

قال المرتزق الأمريكي ألكسندر دريوك، الذي اعتقله الجيش الروسي، في أوكرانيا، إنه ورفاقه تلقوا تدريبات على أيدي مدربين أجانب، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه اتصال يذكر... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T15:21+0000

2022-06-29T15:21+0000

2022-06-29T15:21+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

مرتزقة

أخبار أوكرانيا

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وقال دريوك للصحفيين: "خلال عمليات الدفاع عن الأراضي، كنا منعزلين جدًا كأجانب، وكان لدينا أجانب كقادة... لم أر تفاعلاتهم حقا. كان هناك سكان محليون وأجانب من عدد غير قليل من البلدان".كما يدعي دروك أنه لم يطلق رصاصة واحدة أثناء القتال في أوكرانيا.وذكرت صحيفة "تلغراف" في 15 يونيو/حزيران الجاري، أن الجيش الروسي أسر جنديين سابقين في الجيش الأمريكي في معارك قرب خاركوف. كانا ألكسندر دريوك البالغ من العمر 39 عاما والذي خدم في العراق، وآندي هيون البالغ من العمر 27 عاما.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن على اتصال مباشر مع السلطات الروسية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/أمريكا-نتواصل-مع-روسيا-بشأن-الأميركيين-الذين-قبض-عليهم-يقاتلون-في-أوكرانيا-1064009665.html

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روسيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا