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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220629/مرتزق-أمريكي-يؤكد-أنه-تلقى-تدريبات-على-أيدي-أجانب-في-أوكرانيا-1064422847.html
مرتزق أمريكي يؤكد أنه تلقى تدريبات على أيدي أجانب في أوكرانيا
مرتزق أمريكي يؤكد أنه تلقى تدريبات على أيدي أجانب في أوكرانيا
قال المرتزق الأمريكي ألكسندر دريوك، الذي اعتقله الجيش الروسي، في أوكرانيا، إنه ورفاقه تلقوا تدريبات على أيدي مدربين أجانب، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه اتصال يذكر... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:21+0000
2022-06-29T15:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مرتزقة
أخبار أوكرانيا
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وقال دريوك للصحفيين: "خلال عمليات الدفاع عن الأراضي، كنا منعزلين جدًا كأجانب، وكان لدينا أجانب كقادة... لم أر تفاعلاتهم حقا. كان هناك سكان محليون وأجانب من عدد غير قليل من البلدان".كما يدعي دروك أنه لم يطلق رصاصة واحدة أثناء القتال في أوكرانيا.وذكرت صحيفة "تلغراف" في 15 يونيو/حزيران الجاري، أن الجيش الروسي أسر جنديين سابقين في الجيش الأمريكي في معارك قرب خاركوف. كانا ألكسندر دريوك البالغ من العمر 39 عاما والذي خدم في العراق، وآندي هيون البالغ من العمر 27 عاما.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن على اتصال مباشر مع السلطات الروسية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/أمريكا-نتواصل-مع-روسيا-بشأن-الأميركيين-الذين-قبض-عليهم-يقاتلون-في-أوكرانيا-1064009665.html
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روسيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا

مرتزق أمريكي يؤكد أنه تلقى تدريبات على أيدي أجانب في أوكرانيا

15:21 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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قال المرتزق الأمريكي ألكسندر دريوك، الذي اعتقله الجيش الروسي، في أوكرانيا، إنه ورفاقه تلقوا تدريبات على أيدي مدربين أجانب، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه اتصال يذكر بالأوكرانيين.
وقال دريوك للصحفيين: "خلال عمليات الدفاع عن الأراضي، كنا منعزلين جدًا كأجانب، وكان لدينا أجانب كقادة... لم أر تفاعلاتهم حقا. كان هناك سكان محليون وأجانب من عدد غير قليل من البلدان".
وأضاف المرتزق أنه التقى خلال التدريبات في أوكرانيا بأشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية الأخرى.
كما يدعي دروك أنه لم يطلق رصاصة واحدة أثناء القتال في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أمريكا: نتواصل مع روسيا بشأن الأمريكيين الذين قبض عليهما في أوكرانيا لكن موسكو لا تمدنا بالمعلومات
21 يونيو, 19:01 GMT
وذكرت صحيفة "تلغراف" في 15 يونيو/حزيران الجاري، أن الجيش الروسي أسر جنديين سابقين في الجيش الأمريكي في معارك قرب خاركوف. كانا ألكسندر دريوك البالغ من العمر 39 عاما والذي خدم في العراق، وآندي هيون البالغ من العمر 27 عاما.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن على اتصال مباشر مع السلطات الروسية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMT
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