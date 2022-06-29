https://arabic.sputniknews.com/20220629/مسؤول-تونسي-نلجأ-لاستعمال-المخزون-الاستراتيجي-الاحتياطي-من-المواد-البترولية-لتأمين-الطلب-1064431719.html
مسؤول تونسي: نلجأ لاستعمال المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتأمين الطلب
مسؤول تونسي: نلجأ لاستعمال المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتأمين الطلب
أكد رشيد بن دالي، المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، اليوم الأربعاء، أن بلاده لجأت إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T18:58+0000
2022-06-29T18:58+0000
2022-06-29T18:58+0000
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وذكرت قناة نسمة، مساء اليوم الأربعاء، أن تونس لجأت إلى استعمال المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية.وجاءت تصريحات بن دالي على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع "المحروقات في تونس"، مؤكدا أن "هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية"، مشيرا إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تمر به تونس والأزمة الأوكرانية.ولفت بن دلي إلى أن "قانون 91 الصادر في 1 يوليو/تموز 1991 الخاص بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات".وأوضح المسؤول التونسي أن الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بحوالي 35 ألف برميل يوميا، في وقت يصل استهلاك المواد البترولية إلى حوالي 90 ألف برميل يوميا، رغم أن قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميا.ولفت المدير العام للمحروقات، رشيد بن دالي إلى أن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 ألف برميل يوميا وتتم تغطيته عبر التوريد.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزيرة-تونسية-وضع-إمدادات-الطاقة-في-البحر-المتوسط-صعب-جدا-1061359175.html
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أخبار العالم العربي, أخبار تونس اليوم
مسؤول تونسي: نلجأ لاستعمال المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتأمين الطلب
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أكد رشيد بن دالي، المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، اليوم الأربعاء، أن بلاده لجأت إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية لتأمين الطلب.
وذكرت قناة نسمة
، مساء اليوم الأربعاء، أن تونس لجأت إلى استعمال المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية.
وجاءت تصريحات بن دالي على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع "المحروقات في تونس"، مؤكدا أن "هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية"، مشيرا إلى ندرة المواد البترولية
والظرف المالي الحالي الذي تمر به تونس والأزمة الأوكرانية.
ولفت بن دلي إلى أن "قانون 91 الصادر في 1 يوليو/تموز 1991 الخاص بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات".
وأوضح المسؤول التونسي أن الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بحوالي 35 ألف برميل يوميا، في وقت يصل استهلاك المواد البترولية إلى حوالي 90 ألف برميل يوميا، رغم أن قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميا.
ولفت المدير العام للمحروقات، رشيد بن دالي إلى أن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية
يقدر ب58 ألف برميل يوميا وتتم تغطيته عبر التوريد.