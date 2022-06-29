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https://arabic.sputniknews.com/20220629/مسؤول-قضائي-إيراني-بلادنا-أكبر-ضحية-للإرهاب-في-العالم-وكل-الجرائم-وراءها-أمريكا-1064410276.html
مسؤول قضائي إيراني: بلادنا أكبر ضحية للإرهاب في العالم وكل الجرائم وراءها أمريكا
مسؤول قضائي إيراني: بلادنا أكبر ضحية للإرهاب في العالم وكل الجرائم وراءها أمريكا
قال مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، إن بلاده هي "أكبر ضحية للإرهاب في العالم". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:37+0000
2022-06-29T12:37+0000
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وشارك غريب آبادي، اليوم الأربعاء، في ملتقى تحت عنوان "فضح حقوق الإنسان الأمريكية"، وقال إن "هذا الاجتماع يجب أن يكون مكانًا لفضح الجرائم الأمريكية".ولفت المسؤول القضائي إلى أن أمريكا "تستخدم حقوق الإنسان بشكل كامل كأداة لسياستها الخارجية لتحقيق أهدافها، وعلى الساحة السياسية تختلق أمريكا ملفات للدول لإجبارها على استخدام معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأكد غريب على أنه رغم حديث أمريكا الكثير حول حقوق الإنسان إلا أنه في الداخل الأمريكي هناك "عدم تطبيق لمعايير حقوق الإنسان"، مدللا على 1لك بأنه هناك ""أكثر من مليوني سجين في أمريكا مما يجعلها أكبر سجن في العالم".وأشار إلى أن "عدد السجناء السود هو أربعة أضعاف عدد البيض، وهو ما يظهر النظرة التمييزية في أمريكا".وقال إن "التعذيب الذي تمارسه القوات الأمريكية ضد السجناء غير مسبوق في تاريخ البشرية".ولفت غريب آبادي إلى التمييز على أساس ديني في أمريكا، وقال إن "82% من المسلمين في أمريكا صرحوا بأنهم تعرضوا للتمييز".وكذلك هناك تمييز على أساس جنسي، بحسب المسؤول القضائي الإيراني وقال إنه "فيما يتعلق بالعنف ضد النساء يقتل 1800 امرأة كل عام في أمريكا التي تراقب حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى وتقدم تقارير عنها".وأشار غريب آبادي إلى ما اسمها "المجازر الأمريكية" التي ارتكبتها رغم تاريخها القصير (ثلاثة قرون) وقال إن أمريكا قتلت 4 ملايين شخص في حرب فيتنام، و2 مليون شخص ماتوا نتيجة السياسات الأمريكية في العراق، و27 مليون شخص من الملونين في أمريكا قتلوا، وكذلك قتلت القوات الأمريكية 70 ألف أفغاني.واعتبر غريب آبادي أن أمريكا "زعيمة فرض العقوبات أحادية الجانب ضد الدول"، مشيرا إلى أن أكثر من 30 دولة مدرجة على القائمة الأمريكية للعقوبات أحادية الجانب. و"هي رائدة في دعم الجماعات الإرهابية ويعد تنظيم "القاعدة" و"داعش" من بين الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أمريكا في المنطقة".ولفت إلى أن إيران "أكبر ضحية للإرهاب. وبحسب آخر الإحصائيات، فقد أكثر من 25 ألف شخص في إيران حياتهم نتيجة الأعمال الإرهابية التي نلمس وجود الدعم الأمريكي وراءها".
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مسؤول قضائي إيراني: بلادنا أكبر ضحية للإرهاب في العالم وكل الجرائم وراءها أمريكا

12:37 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADAمندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي
مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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قال مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، إن بلاده هي "أكبر ضحية للإرهاب في العالم".
وشارك غريب آبادي، اليوم الأربعاء، في ملتقى تحت عنوان "فضح حقوق الإنسان الأمريكية"، وقال إن "هذا الاجتماع يجب أن يكون مكانًا لفضح الجرائم الأمريكية".
ولفت المسؤول القضائي إلى أن أمريكا "تستخدم حقوق الإنسان بشكل كامل كأداة لسياستها الخارجية لتحقيق أهدافها، وعلى الساحة السياسية تختلق أمريكا ملفات للدول لإجبارها على استخدام معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأكد غريب على أنه رغم حديث أمريكا الكثير حول حقوق الإنسان إلا أنه في الداخل الأمريكي هناك "عدم تطبيق لمعايير حقوق الإنسان"، مدللا على 1لك بأنه هناك ""أكثر من مليوني سجين في أمريكا مما يجعلها أكبر سجن في العالم".
وأشار إلى أن "عدد السجناء السود هو أربعة أضعاف عدد البيض، وهو ما يظهر النظرة التمييزية في أمريكا".

وأضاف: أنه "في المتوسط يموت 4000 سجين كل عام، وهو ما لم يتم التطرق إليه في محافل حقوق الإنسان".

وقال إن "التعذيب الذي تمارسه القوات الأمريكية ضد السجناء غير مسبوق في تاريخ البشرية".
ولفت غريب آبادي إلى التمييز على أساس ديني في أمريكا، وقال إن "82% من المسلمين في أمريكا صرحوا بأنهم تعرضوا للتمييز".
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وكذلك هناك تمييز على أساس جنسي، بحسب المسؤول القضائي الإيراني وقال إنه "فيما يتعلق بالعنف ضد النساء يقتل 1800 امرأة كل عام في أمريكا التي تراقب حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى وتقدم تقارير عنها".
وأشار غريب آبادي إلى ما اسمها "المجازر الأمريكية" التي ارتكبتها رغم تاريخها القصير (ثلاثة قرون) وقال إن أمريكا قتلت 4 ملايين شخص في حرب فيتنام، و2 مليون شخص ماتوا نتيجة السياسات الأمريكية في العراق، و27 مليون شخص من الملونين في أمريكا قتلوا، وكذلك قتلت القوات الأمريكية 70 ألف أفغاني.
واعتبر غريب آبادي أن أمريكا "زعيمة فرض العقوبات أحادية الجانب ضد الدول"، مشيرا إلى أن أكثر من 30 دولة مدرجة على القائمة الأمريكية للعقوبات أحادية الجانب. و"هي رائدة في دعم الجماعات الإرهابية ويعد تنظيم "القاعدة" و"داعش" من بين الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أمريكا في المنطقة".
ولفت إلى أن إيران "أكبر ضحية للإرهاب. وبحسب آخر الإحصائيات، فقد أكثر من 25 ألف شخص في إيران حياتهم نتيجة الأعمال الإرهابية التي نلمس وجود الدعم الأمريكي وراءها".
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