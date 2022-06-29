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https://arabic.sputniknews.com/20220629/مسؤول-مصري-صناعة-الخبز-من-البطاطا-مطبقة-بالفعل--1064422644.html
مسؤول مصري: صناعة الخبز من البطاطا مطبقة بالفعل
مسؤول مصري: صناعة الخبز من البطاطا مطبقة بالفعل
كشف مسؤول مصري في غرفة القاهرة التجارية أن استخدام البطاطا في صناعة رغيف الخبز مطبق بالفعل، مشيرا إلى أن عملية تعميمها قيد الدراسة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:14+0000
2022-06-29T15:14+0000
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ونقل موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الأربعاء، عن عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة أن توجه الدولة لإضافة البطاطا في صناعة الخبز يهدف لتوفير القمح وعدم استهلاكه بكميات كبيرة.وذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن تطبيق منظومة صناعة الخبز من البطاطا في محافظة الوادي الجديد، لافتا إلى أنها محافظة صغيرة وذات تعداد سكاني قليل.وأوضح أن الحكم على منظومة صناعة الخبز من البطاطا بشكل صحيح بحاجة إلى أن تطبق في المحافظات الكبيرة ذات التعداد السكاني الكبير.وأشار إلى أن تعميم دخول البطاطا كمكون أساسي في صناعة رغيف العيش لا تزال تحت الدراسة والبحث من خلال وزارة الزراعة.وكانت شعبة المخابز أعلنت مؤخرا أنه سيتم إدخال دقيق البطاطا الحلوة ضمن مكونات رغيف الخبز، وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح.
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أخبار مصر الآن

مسؤول مصري: صناعة الخبز من البطاطا مطبقة بالفعل

15:14 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمع أول حالة "كورونا"...الشرطة السورية تتدخل لتنظيم الازدحام الشديد على أفران الخبز
مع أول حالة كورونا...الشرطة السورية تتدخل لتنظيم الازدحام الشديد على أفران الخبز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
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كشف مسؤول مصري في غرفة القاهرة التجارية أن استخدام البطاطا في صناعة رغيف الخبز مطبق بالفعل، مشيرا إلى أن عملية تعميمها قيد الدراسة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الأربعاء، عن عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة أن توجه الدولة لإضافة البطاطا في صناعة الخبز يهدف لتوفير القمح وعدم استهلاكه بكميات كبيرة.
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وذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن تطبيق منظومة صناعة الخبز من البطاطا في محافظة الوادي الجديد، لافتا إلى أنها محافظة صغيرة وذات تعداد سكاني قليل.
وأوضح أن الحكم على منظومة صناعة الخبز من البطاطا بشكل صحيح بحاجة إلى أن تطبق في المحافظات الكبيرة ذات التعداد السكاني الكبير.
وأشار إلى أن تعميم دخول البطاطا كمكون أساسي في صناعة رغيف العيش لا تزال تحت الدراسة والبحث من خلال وزارة الزراعة.
وكانت شعبة المخابز أعلنت مؤخرا أنه سيتم إدخال دقيق البطاطا الحلوة ضمن مكونات رغيف الخبز، وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح.
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