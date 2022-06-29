عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220629/مصدر-بالسلطة-المحلية-لـسبوتنيك-استهداف-مدير-أمن-محافظة-لحج-اليمنية-بسيارة-مفخخة-1064414216.html
مصدر بالسلطة المحلية لـ"سبوتنيك": استهداف مدير أمن محافظة لحج اليمنية بسيارة مفخخة
مصدر بالسلطة المحلية لـ"سبوتنيك": استهداف مدير أمن محافظة لحج اليمنية بسيارة مفخخة
استهدفت سيارة مُفخخة مدير أمن محافظة لحج اليمنية، العميد صالح السيد، في مديرية خور مكسر شرقي عدن. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:57+0000
2022-06-29T12:57+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061614626_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_ed2745ee1e47acf0a3ceeb5828f72eea.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأكد مصدر في السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوب اليمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "هجوما بسيارة مُفخخة استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد في مديرية خور مكسر شرقي عدن".ولم يتضح حتى الآن أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061614626_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_acc96e51ae2dade64dfb10d46065123a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

مصدر بالسلطة المحلية لـ"سبوتنيك": استهداف مدير أمن محافظة لحج اليمنية بسيارة مفخخة

12:57 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIمحافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
تابعنا عبرTelegram
استهدفت سيارة مُفخخة مدير أمن محافظة لحج اليمنية، العميد صالح السيد، في مديرية خور مكسر شرقي عدن.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد مصدر في السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوب اليمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "هجوما بسيارة مُفخخة استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد في مديرية خور مكسر شرقي عدن".
ولم يتضح حتى الآن أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала