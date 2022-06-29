https://arabic.sputniknews.com/20220629/مصدر-بالسلطة-المحلية-لـسبوتنيك-استهداف-مدير-أمن-محافظة-لحج-اليمنية-بسيارة-مفخخة-1064414216.html
مصدر بالسلطة المحلية لـ"سبوتنيك": استهداف مدير أمن محافظة لحج اليمنية بسيارة مفخخة
مصدر بالسلطة المحلية لـ"سبوتنيك": استهداف مدير أمن محافظة لحج اليمنية بسيارة مفخخة
استهدفت سيارة مُفخخة مدير أمن محافظة لحج اليمنية، العميد صالح السيد، في مديرية خور مكسر شرقي عدن. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:57+0000
2022-06-29T12:57+0000
2022-06-29T12:57+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد مصدر في السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوب اليمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "هجوما بسيارة مُفخخة استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد في مديرية خور مكسر شرقي عدن".ولم يتضح حتى الآن أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
مصدر بالسلطة المحلية لـ"سبوتنيك": استهداف مدير أمن محافظة لحج اليمنية بسيارة مفخخة
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استهدفت سيارة مُفخخة مدير أمن محافظة لحج اليمنية، العميد صالح السيد، في مديرية خور مكسر شرقي عدن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأكد مصدر في السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوب اليمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "هجوما بسيارة مُفخخة استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد في مديرية خور مكسر شرقي عدن".
ولم يتضح حتى الآن أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.