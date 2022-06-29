https://arabic.sputniknews.com/20220629/معدل-البطالة-يتراجع-في-روسيا-إلى-أدنى-مستوى-تاريخي-له-1064425619.html
معدل البطالة يتراجع في روسيا إلى أدنى مستوى تاريخي له
معدل البطالة يتراجع في روسيا إلى أدنى مستوى تاريخي له
أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي جديد بلغ 3.9 بالمئة، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:19+0000
2022-06-29T16:19+0000
2022-06-29T16:19+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات "روستات" : "في أيار/ مايو 2022 ، تم تصنيف 2.9 مليون شخص في سن 15 عامًا فأكثر على أنهم عاطلون عن العمل (وفقًا لمنهجية منظمة العمل الدولية). وبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في شهر أيار/ مايو 3.9 بالمئة (دون استثناء العامل الموسمي)".وأضافت أنه بنهاية أيار/ مايو 2022 ، تم تسجيل 0.9 مليون مواطن عاطل عن العمل في أجهزة خدمة التوظيف، بينهم 0.7 مليون لا يعمل، بما في ذلك 0.5 مليون شخص حصلوا على إعانات بطالة. ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 851 ألف شخص مقارنة بـ847 ألف شخص في نهاية نيسان/أبريل الماضي.وتسعى روسيا من خلال برنامج "تعزيز عمالة السكان" الحكومي، إلى تهيئة الظروف لتكوين ثقافة العمل الآمن وزيادة فعالية التدابير الرامية إلى الحفاظ على حياة وصحة الموظفين.ووفقًا لقرار حكومي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، في وقت سابق، لا ينبغي أن يكون مستوى البطالة المسجلة في روسيا بحلول عام 2030 أعلى من 1%،
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
معدل البطالة يتراجع في روسيا إلى أدنى مستوى تاريخي له
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أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي جديد بلغ 3.9 بالمئة، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى للبطالة 4% في نيسان/ أبريل الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات "روستات" : "في أيار/ مايو 2022 ، تم تصنيف 2.9 مليون شخص في سن 15 عامًا فأكثر على أنهم عاطلون عن العمل (وفقًا لمنهجية منظمة العمل الدولية). وبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في شهر أيار/ مايو 3.9 بالمئة (دون استثناء العامل الموسمي)".
وأضافت أنه بنهاية أيار/ مايو 2022 ، تم تسجيل 0.9 مليون مواطن عاطل عن العمل في أجهزة خدمة التوظيف، بينهم 0.7 مليون لا يعمل، بما في ذلك 0.5 مليون شخص حصلوا على إعانات بطالة. ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 851 ألف شخص مقارنة بـ847 ألف شخص في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وتسعى روسيا من خلال برنامج "تعزيز عمالة السكان" الحكومي، إلى تهيئة الظروف لتكوين ثقافة العمل الآمن وزيادة فعالية التدابير الرامية إلى الحفاظ على حياة وصحة الموظفين.
ووفقًا لقرار حكومي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، في وقت سابق، لا ينبغي أن يكون مستوى البطالة المسجلة في روسيا بحلول عام 2030 أعلى من 1%،