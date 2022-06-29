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https://arabic.sputniknews.com/20220629/معلومات-عن-كورفيتات-أفانتي-2200-التي-تملكها-البحرية-السعودية-1064402359.html
معلومات عن كورفيتات "أفانتي 2200" التي تملكها البحرية السعودية
معلومات عن كورفيتات "أفانتي 2200" التي تملكها البحرية السعودية
تصنف البحرية السعودية في المرتبة رقم 43 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم وتمتلك 57 وحدة بحرية بينها 4 كورفيتات. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:39+0000
2022-06-29T11:39+0000
رصد عسكري
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وطورت إسبانيا 4 كورفيتات طراز "أفانتي 2200" لصالح البحرية السعودية ضمن ما يعرف بـ "مشروع السروات"، كان آخرها كورفيت يحمل اسم "جازان"، الذي تم تعويمه في حوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" الإسبانية العام الماضي.أهم 4 مميزات لكورفيتات "أفانتي 2200":المواصفات الفنية لكورفيتات "أفانتي 2200"، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي لشركة "نافانتيا" الإسبانية:التجهيزات القتالية:أنظمة الرصد على متن الكورفيت "أفانتي 2200":التسليح:وتتميز سفن "مشروع السروات" بتصميم إسباني تم تزويده بنظام إدارة المعارك السعودي "حزم"، بصورة تمكن السفينة من الاشتباك مع الأهداف البحرية والجوية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيانات سابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بـ-897-طائرة-حربية-السعودية-بين-أضخم-12-قوة-جوية-في-العالم-1064312013.html
https://arabic.sputniknews.com/20201223/معلومات-عن-المروحيات-القتالية-التي-تسلمتها-البحرية-السعودية-1047598421.html
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رصد عسكري

معلومات عن كورفيتات "أفانتي 2200" التي تملكها البحرية السعودية

11:39 GMT 29.06.2022
مناورات للقوات البحرية السعودية
مناورات للقوات البحرية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
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تصنف البحرية السعودية في المرتبة رقم 43 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم وتمتلك 57 وحدة بحرية بينها 4 كورفيتات.
وطورت إسبانيا 4 كورفيتات طراز "أفانتي 2200" لصالح البحرية السعودية ضمن ما يعرف بـ "مشروع السروات"، كان آخرها كورفيت يحمل اسم "جازان"، الذي تم تعويمه في حوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" الإسبانية العام الماضي.

أهم 4 مميزات لكورفيتات "أفانتي 2200":

تصميم 4 وحدات منها بمواصفات تناسب طبيعة مهامها العسكرية مع البحرية السعودية.
قدرات شبحية وتصميم يجعل أكثر قدرة على المناورة.
يمكن تزويدها بأنظمة قتالية أكثر تطورا في المستقبل.
تعتمد بصورة كبيرة على التشغيل الآلي لتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
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المواصفات الفنية لكورفيتات "أفانتي 2200"، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي لشركة "نافانتيا" الإسبانية:

الطول الكلي: 98.9 متر.
العرض عند منتصف السفينة: 13.6 متر.
عمق الغاطس: 4.05 متر.
الإزاحة (الوزن بكامل الحمولة): 2455 طن.
السرعة القصوى: 25 عقدة (نحو 46.2 كلم/ ساعة).
المدى: 3500 ميل بحري (نحو 6475 كلم).
الطاقم: 92 بحارا.

التجهيزات القتالية:

منصة لهبوط المروحيات.
نظام دفع يعتمد على محركات تعمل بالديزل.
أنظمة اتصالات عسكرية متطورة.
نظام إدارة متكامل يشمل نظام ملاحة متطور.

أنظمة الرصد على متن الكورفيت "أفانتي 2200":

رادار استطلاع لسطح البحر ثلاثي الأبعاد.
رادار ملاحة واستطلاع.
رادار إلكتروني لأنظمة إطلاق النار.
نظام سونار مقطور للكشف عن الغواصات.

التسليح:

مدفع رشاش عيار 76 ملم.
مدفع رشاش عيار 35 ملم.
اثنان من المدافع الرشاشة عيار 12.7 ملم.
منصة إطلاق عمودي لصواريخ "سطح - جو" ضد الأهداف الجوية.
منصتان لإطلاق صواريخ (سطح - سطح) ضد الأهداف البحرية.
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وتتميز سفن "مشروع السروات" بتصميم إسباني تم تزويده بنظام إدارة المعارك السعودي "حزم"، بصورة تمكن السفينة من الاشتباك مع الأهداف البحرية والجوية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيانات سابقة.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا
معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا
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