https://arabic.sputniknews.com/20220629/معلومات-عن-كورفيتات-أفانتي-2200-التي-تملكها-البحرية-السعودية-1064402359.html

معلومات عن كورفيتات "أفانتي 2200" التي تملكها البحرية السعودية

معلومات عن كورفيتات "أفانتي 2200" التي تملكها البحرية السعودية

تصنف البحرية السعودية في المرتبة رقم 43 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم وتمتلك 57 وحدة بحرية بينها 4 كورفيتات. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T11:39+0000

2022-06-29T11:39+0000

2022-06-29T11:39+0000

رصد عسكري

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وطورت إسبانيا 4 كورفيتات طراز "أفانتي 2200" لصالح البحرية السعودية ضمن ما يعرف بـ "مشروع السروات"، كان آخرها كورفيت يحمل اسم "جازان"، الذي تم تعويمه في حوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" الإسبانية العام الماضي.أهم 4 مميزات لكورفيتات "أفانتي 2200":المواصفات الفنية لكورفيتات "أفانتي 2200"، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي لشركة "نافانتيا" الإسبانية:التجهيزات القتالية:أنظمة الرصد على متن الكورفيت "أفانتي 2200":التسليح:وتتميز سفن "مشروع السروات" بتصميم إسباني تم تزويده بنظام إدارة المعارك السعودي "حزم"، بصورة تمكن السفينة من الاشتباك مع الأهداف البحرية والجوية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيانات سابقة.

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رصد عسكري