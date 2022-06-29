https://arabic.sputniknews.com/20220629/مقتل-عنصر-في-حرس-الحدود-الإيراني-في-اشتباكات-على-الحدود-الأفغانية-وطالبان-تعلق-1064406546.html

مقتل عنصر في حرس الحدود الإيراني في اشتباكات على الحدود الأفغانية... وطالبان تعلق

مقتل عنصر في حرس الحدود الإيراني في اشتباكات على الحدود الأفغانية... وطالبان تعلق

قتل عنصر في حرس الحدود الإيراني، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مع مسلحين على الحدود مع أفغانستان. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T11:47+0000

2022-06-29T11:47+0000

2022-06-29T11:47+0000

أخبار إيران

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "أحد أفراد حرس الحدود الايراني قتل في محافظة سيستان وبولشستان في اشتباك مع أشرار مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى حدود البلاد من أفغانستان، إلا أنهم لاذوا بالفرار بعد التصدي لهم باقتدار".من جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر کنعاني، على أن الجهات المعنية تدرس الحادث المؤلم الذي وقع في منطقة ميلك الحدودية مع أفغانستان، داعيا طالبان إلى اتخاذ مايلزم لتوضيح أبعاد هذا الحادث وانزال العقاب العادل بحق المسببين له.في سياق متصل، نفت حركة طالبان الأفغانية الأنباء التي تحدثت عن أي اشتباكات حدودية مع إيران، فيما أدان مسؤولان في ولاية نمروز الأفغانية انعدام الأمن على حدود أفغانستان مع الدول المجاورة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان ويعد منفذ دوغارون الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 يوليو/ تموز الماضي، من أهم المنافذ للتجارة وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان، كما يعد أحد أهم المنافذ الحدودية الإيرانية ويتم تصدير 60 في المئة من البضائع الإيرانية إلى جارتها أفغانستان عبره، ويبلغ طول الحدود بين أفغانستان وإيران 921 كيلومترا.

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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان