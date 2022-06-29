https://arabic.sputniknews.com/20220629/ملك-السعودية-يتلقى-رسالة-خطية-من-أمير-قطر-1064431432.html
ملك السعودية يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
ملك السعودية يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول تعزيز العلاقات بين البلدين. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T18:28+0000
2022-06-29T18:28+0000
2022-06-29T18:28+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودية، خلال استقباله سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، في الرياض.وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.كما ناقشا وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، إنهاء خلاف نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.ومنذ إعلان المصالحة يبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/بين-جولة-ولي-العهد-السعودي-وأمير-قطر-كيف-حضر-ملف-إيران-1064202953.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم
ملك السعودية يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
الرسمية أن الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودية، خلال استقباله سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، في الرياض.
وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين
، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما ناقشا وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، إنهاء خلاف نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.
ومنذ إعلان المصالحة يبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.