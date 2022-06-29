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منظمة العفو الدولية تتهم إيران بحرمان ناشطة سجينة من الدواء
منظمة العفو الدولية تتهم إيران بحرمان ناشطة سجينة من الدواء
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية بـ"تعذيب" الناشطة الحقوقية السجينة، نرجس محمدي، وذلك بحرمانها من الحصول على أدوية ضرورية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T20:28+0000
2022-06-29T20:28+0000
أخبار إيران
حقوق الإنسان
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جاء هذا في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال البيان إن: "السلطات الإيرانية تقوم بتعذيب الناشطة الحقوقية نرجس محمدي في السجن، ولا سيما بتعمد حرمانها من العناية المناسبة ورفض تزويدها بأدوية كعقاب على عملها".وكانت السلطات الإيرانية قد نقلت نرجس (50 عاما) التي تعاني من أمراض في الرئتين والقلب في 23 يونيو/حزيران إلى المستشفى خارج السجن إثر إصابتها بضيق في التنفس وعدم انتظام في ضربات القلب.لكن المنظمة ذكرت أنها بعد عودتها إلى السجن تم حرمانها من جزء من الأدوية الضرورية.ووفقا لمنظمة العفو فإن الناشطة الحقوقية تقضي حاليا عقوبة بالسجن 10 سنوات وثمانية أشهر في قضيتين منفصلتين، حيث أدينت في إحداهما بنشر دعاية ضد النظام.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/إيران-تعتبر-تقرير-مجلس-حقوق-الإنسان-يكشف-عن-خطة-مسيسة-بامتياز-1064051484.html
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أخبار إيران, حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية تتهم إيران بحرمان ناشطة سجينة من الدواء

20:28 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية بـ"تعذيب" الناشطة الحقوقية السجينة، نرجس محمدي، وذلك بحرمانها من الحصول على أدوية ضرورية.
جاء هذا في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال البيان إن: "السلطات الإيرانية تقوم بتعذيب الناشطة الحقوقية نرجس محمدي في السجن، ولا سيما بتعمد حرمانها من العناية المناسبة ورفض تزويدها بأدوية كعقاب على عملها".
وكانت السلطات الإيرانية قد نقلت نرجس (50 عاما) التي تعاني من أمراض في الرئتين والقلب في 23 يونيو/حزيران إلى المستشفى خارج السجن إثر إصابتها بضيق في التنفس وعدم انتظام في ضربات القلب.
لكن المنظمة ذكرت أنها بعد عودتها إلى السجن تم حرمانها من جزء من الأدوية الضرورية.
ووفقا لمنظمة العفو فإن الناشطة الحقوقية تقضي حاليا عقوبة بالسجن 10 سنوات وثمانية أشهر في قضيتين منفصلتين، حيث أدينت في إحداهما بنشر دعاية ضد النظام.
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