مهندس معماري يبدع في صناعة المشغولات الخشبية
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
© Sputnik . Ajwad Jradat
حول المهندس المعماري محمد حلس من مدينة غزة منزله إلى مكان يبدع وينمي فيه موهبته، ويطلق من خلاله مشروعه الخاص بصناعة المشغولات الخشبية وبيعها للزبائن الذين أعجبوا بمنتوجاته.
المهندس حلس لم يجد فرصة عمل في مجال الهندسة المعمارية لقلة الفرص في قطاع غزة، فلجأ إلى موهبته التي رافقته منذ الطفولة.
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
مهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول لوكالة "سبوتنيك": "كانت بداية هوايتي في مرحلة الدراسة ومن ثم تطورت بعد التخرج من الجامعة لتصبح مشروعاً قائماً، حيث بدأت العمل بأشياء بسيطة متوفرة في البيت، ومع مرور الوقت حصلت على أدوات كهربائية ويدوية، وصولاً الى آلات وماكينات كبيرة، وتقوم فكرة المشروع على صناعة المنتجات التي تستخدم في حياتنا اليومية، كالمنتجات المنزلية وأدوات المطبخ، والأدوات المكتبية، والألعاب والهدايا".
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
مهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
© Sputnik . Ajwad Jradat
استطاع محمد تسويق منتجاته من خلال عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تسويقها في المحال التجارية، لينجح في تأمين مصدر رزق في ظل ارتفاع مستوى البطالة في قطاع غزة.
ويقول لـ "سبوتنيك": "دراستي للهندسة المعمارية كان لها الأثر في معرفة أساسيات التصميم وتصور أفضل للأشكال والمشغولات الخشبية، مما جعل منتوجاتي ذات جودة أفضل وبأسعار مناسبة، وأستخدم في صناعة المشغولات أنواعا متعددة من الاخشاب، كالزان، وأخشاب الزيتون والسرو، إلى جانب الأخشاب المُصنعة بمختلف أنواعها".
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
مهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
© Sputnik . Ajwad Jradat
معوقات عدة واجهت المهندس حلس، أبرزها المنافسة الكبيرة من المنتوجات المستوردة والتي تحد من نجاح كثير من المشروعات الصغيرة، وهدفه من خلال المشروع إضافة الى تحقيق موهبته وتأمين مصدر دخل، تشجيع الشباب العاطلين عن العمل للبدء في مشاريع صغيرة في مجالات عدة، ويقول محمد: "طموحي بعد النجاح الذي حققته، هو تطوير المشروع وجلب معدات جديدة، وتأمين عمل لعدد من الشباب، وصناعة مزيد من المنتوجات بأيد محلية وطنية".
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
مهندس معماري يُبدع في صناعة المشغولات الخشبية
© Sputnik . Ajwad Jradat