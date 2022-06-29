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هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا
هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا
ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء، قضاء حكيم خان في ولاية ملاطية شرقي تركيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T21:40+0000
2022-06-29T21:40+0000
2022-06-29T21:40+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 22.04 بتوقيت مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية إلى أن عمق الزلزال بلغ 15.05 تحت سطح الأرض.وقال والي ملاطية خلوصي شاهين، إن سلطات الولاية لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/-زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-إيران-1064175933.html
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أخبار تركيا اليوم
هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء، قضاء حكيم خان في ولاية ملاطية شرقي تركيا.
وقالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 22.04 بتوقيت مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية إلى أن عمق الزلزال بلغ 15.05 تحت سطح الأرض.
وقال والي ملاطية خلوصي شاهين، إن سلطات الولاية لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.