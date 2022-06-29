عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220629/هزة-أرضية-بقوة-45-ريختر-تضرب-ولاية-ملاطية-شرقي-تركيا-1064436718.html
هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا
هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا
ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء، قضاء حكيم خان في ولاية ملاطية شرقي تركيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T21:40+0000
2022-06-29T21:40+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102520/70/1025207097_0:267:2000:1392_1920x0_80_0_0_abac6525ee6d32e59d8d0cc53b3dda79.jpg
وقالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 22.04 بتوقيت مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية إلى أن عمق الزلزال بلغ 15.05 تحت سطح الأرض.وقال والي ملاطية خلوصي شاهين، إن سلطات الولاية لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/-زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-إيران-1064175933.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102520/70/1025207097_0:0:1864:1398_1920x0_80_0_0_3863d372249dd885c2cad4faec37925e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا

21:40 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Sander van Deventerزلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Sander van Deventer
تابعنا عبرTelegram
ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء، قضاء حكيم خان في ولاية ملاطية شرقي تركيا.
وقالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 22.04 بتوقيت مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".
زلزال إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إيران
25 يونيو, 06:30 GMT
وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية إلى أن عمق الزلزال بلغ 15.05 تحت سطح الأرض.
وقال والي ملاطية خلوصي شاهين، إن سلطات الولاية لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала