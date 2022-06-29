https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزارة-المالية-الروسية--مستعدون-للتبرع-بجزء-من-أموال-الميزانية-في-عام-2022-للتدخلات-في-النقد-الأجنبي-1064396971.html
وزارة المالية الروسية: مستعدون للتبرع بجزء من أموال الميزانية في عام 2022 للتدخلات في النقد الأجنبي
وزارة المالية الروسية: مستعدون للتبرع بجزء من أموال الميزانية في عام 2022 للتدخلات في النقد الأجنبي
قال وزير المالية أنتون سيلوانوف إن وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية مستعدتان للتبرع بجزء من أموال الميزانية في عام 2022 للتدخلات في النقد... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T08:58+0000
2022-06-29T08:58+0000
2022-06-29T08:58+0000
اقتصاد
أنطون سيلوانوف
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وقال: "أعتقد أن مكسيم غيناديفيتش (رئيس وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف) وأنا مستعدان للتضحية بجزء من النفقات. مبدأنا للعام الحالي هو" كل الدخل يذهب إلى النفقات"، على الرغم من أننا اتخذنا قرارات إنفاق أكثر مما سيكون لدينا دخل ولكن يمكن حذف جزء من النفقات، ويمكن استخدام عائدات النفط والغاز الزائدة لتنفيذ تدخلات في سوق الصرف الأجنبي ".وأضاف سيلوانوف أن هذا سيؤثر على سعر صرف الروبل. واختتم الوزير بالقول "سننظر في مثل هذه القرارات، لكنني سأقول مرة أخرى إنه لم يتم اتخاذ مواقف نهائية في هذا الشأن".وتابع سيلوانوف أن وزارة المالية الروسية تقترح جعل إعادة عائدات النقد الأجنبي مساوية للحجم الإلزامي لبيعها - وهذا يعني في الوقت الحالي إلغاءإعادة الأموال إلى الوطن.
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اقتصاد, أنطون سيلوانوف
وزارة المالية الروسية: مستعدون للتبرع بجزء من أموال الميزانية في عام 2022 للتدخلات في النقد الأجنبي
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قال وزير المالية أنتون سيلوانوف إن وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية مستعدتان للتبرع بجزء من أموال الميزانية في عام 2022 للتدخلات في النقد الأجنبي ، لكن حتى الآن لا يوجد قرار نهائي.
وقال: "أعتقد أن مكسيم غيناديفيتش (رئيس وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف) وأنا مستعدان للتضحية بجزء من النفقات. مبدأنا للعام الحالي هو" كل الدخل يذهب إلى النفقات"، على الرغم من أننا اتخذنا قرارات إنفاق أكثر مما سيكون لدينا دخل ولكن يمكن حذف جزء من النفقات، ويمكن استخدام عائدات النفط والغاز الزائدة لتنفيذ تدخلات في سوق الصرف الأجنبي ".
وأضاف سيلوانوف أن هذا سيؤثر على سعر صرف الروبل. واختتم الوزير بالقول "سننظر في مثل هذه القرارات، لكنني سأقول مرة أخرى إنه لم يتم اتخاذ مواقف نهائية في هذا الشأن".
وتابع سيلوانوف أن وزارة المالية الروسية تقترح جعل إعادة عائدات النقد الأجنبي مساوية للحجم الإلزامي لبيعها - وهذا يعني في الوقت الحالي إلغاءإعادة الأموال إلى الوطن.