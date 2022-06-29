عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزير-الاقتصاد-الإماراتي-مشروع-قانون-الوكالات-التجارية-يسمح-بدخول-مواطنين-جدد-في-المجال-1064423972.html
وزير الاقتصاد الإماراتي: مشروع قانون الوكالات التجارية يسمح بدخول مواطنين جدد في المجال
وزير الاقتصاد الإماراتي: مشروع قانون الوكالات التجارية يسمح بدخول مواطنين جدد في المجال
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد يفتح المجال أمام دخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:41+0000
2022-06-29T15:41+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102201/44/1022014451_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7df5459284e1d388b474a9c40ac4695.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن وزير الاقتصاد أن مشروع القانون نص على أن يكون الوكيل التجاري من المواطنين الإماراتيين سواء أكان شخصا طبيعيا "فردا" أم اعتباريا "شركة"، إلا في حالة الشركات المساهمة العامة يجب ألا تقل حصة المواطنين فيها عن 51%.واعتبر المري أن هذا التوجه يخدم الشركات الوطنية ويفتح المجال أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية من أجل التحول إلى شركات مساهمة عامة.وأوضح المري أن 4 عقود مرت على القانون الحالي سجلت خلالها الوكالات التجارية في الدولة 6 آلاف وكالة فقط.واعتبر أن هذا رقم متواضع في ظل الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالدولة.ورأى أن مشروع القانون الجديد سيصنع المزيد من الفرص أمام المواطنين لتسجيل وكالات جديدة لأنه يعالج بصورة أساسية حرية انتقال الوكالات فيما بين مواطني الدولة وسيسمح بدخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية.وأوضح أن أبرز المحاور والتوجهات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تشمل استحداث حالات محددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية واشترط الضوابط والأحكام.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الإمارات-الأولى-في-الشرق-الأوسط-والــ12-عالميا-في-إمكانيات-النمو-1064391008.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102201/44/1022014451_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d93d90adbef44ea3a3c37097df6e4d2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير الاقتصاد الإماراتي: مشروع قانون الوكالات التجارية يسمح بدخول مواطنين جدد في المجال

15:41 GMT 29.06.2022
© Fotolia / Sophie Jamesأبوظبي
أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Fotolia / Sophie James
تابعنا عبرTelegram
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد يفتح المجال أمام دخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن وزير الاقتصاد أن مشروع القانون نص على أن يكون الوكيل التجاري من المواطنين الإماراتيين سواء أكان شخصا طبيعيا "فردا" أم اعتباريا "شركة"، إلا في حالة الشركات المساهمة العامة يجب ألا تقل حصة المواطنين فيها عن 51%.
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو
07:05 GMT
واعتبر المري أن هذا التوجه يخدم الشركات الوطنية ويفتح المجال أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية من أجل التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأوضح المري أن 4 عقود مرت على القانون الحالي سجلت خلالها الوكالات التجارية في الدولة 6 آلاف وكالة فقط.
واعتبر أن هذا رقم متواضع في ظل الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالدولة.
ورأى أن مشروع القانون الجديد سيصنع المزيد من الفرص أمام المواطنين لتسجيل وكالات جديدة لأنه يعالج بصورة أساسية حرية انتقال الوكالات فيما بين مواطني الدولة وسيسمح بدخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية.
وأوضح أن أبرز المحاور والتوجهات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تشمل استحداث حالات محددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية واشترط الضوابط والأحكام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала