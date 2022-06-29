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https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتهم-حزب-الله-وإيران-بتنفيذ-هجوم-إلكتروني-لسرقة-معلومات-عن-اليونيفيل-1064415784.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم "حزب الله" وإيران بتنفيذ هجوم إلكتروني لسرقة معلومات عن "اليونيفيل"‎‎
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم "حزب الله" وإيران بتنفيذ هجوم إلكتروني لسرقة معلومات عن "اليونيفيل"‎‎
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إيران و"حزب الله" اللبناني بـ"تنفيذ هجوم إلكتروني لسرقة معلومات عن قوات اليونيفيل الدولية المتمركزة على... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:21+0000
2022-06-29T13:21+0000
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وقال غانتس، في مؤتمر "أسبوع الإنترنت"، المنعقد في جامعة تل أبيب: "يمكنني أن أكشف اليوم أن أنشطة الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتعاون مع حزب الله، تم تحديدها مؤخرا، من أجل الإضرار بأنشطة قوات اليونيفيل في لبنان".وأضاف: "من خلال تنفيذ عملية إلكترونية تهدف إلى سرقة مواد حول انتشار اليونيفيل في المنطقة، واستخدامها من قبل حزب الله، فهذه محاولة أخرى من جانب إيران وحزب الله للإضرار بمواطني لبنان واستقرار البلاد".وقال: "في السنوات الأخيرة شهدنا ظاهرة قراصنة إلكترونيين نيابة عن إيران، والذين يعملون ضد إسرائيل ودول أخرى، هم إرهابيون بلوحة مفاتيح مثل المقاتلين في المنظمات المسلحة، ونحن نعرفهم وهم اليوم أمام أعيننا"، وفق تعبيره.ونشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، أمس الثلاثاء، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري.وقالت قناة "كان" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل، مضيفة أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و"ميني هوتيل".وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوم "حجب الخدمة" (DDOS) على موقع "hotel4u.co.il" الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار حزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم "حزب الله" وإيران بتنفيذ هجوم إلكتروني لسرقة معلومات عن "اليونيفيل"‎‎

13:21 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إيران و"حزب الله" اللبناني بـ"تنفيذ هجوم إلكتروني لسرقة معلومات عن قوات اليونيفيل الدولية المتمركزة على الحدود بين لبنان وإسرائيل".
وقال غانتس، في مؤتمر "أسبوع الإنترنت"، المنعقد في جامعة تل أبيب: "يمكنني أن أكشف اليوم أن أنشطة الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتعاون مع حزب الله، تم تحديدها مؤخرا، من أجل الإضرار بأنشطة قوات اليونيفيل في لبنان".
وأضاف: "من خلال تنفيذ عملية إلكترونية تهدف إلى سرقة مواد حول انتشار اليونيفيل في المنطقة، واستخدامها من قبل حزب الله، فهذه محاولة أخرى من جانب إيران وحزب الله للإضرار بمواطني لبنان واستقرار البلاد".
وأوضح غانتس، أن "إسرائيل تعرف الأنظمة الإلكترونية لمنافسيها ومسارات عملهم"، متابعا: "إيران تقود الإرهاب السيبراني، وتتخذ خطوات تهدف إلى التأثير على العمليات والحكومات الديمقراطية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية ومحاولات أخرى تدركها إسرائيل".
وقال: "في السنوات الأخيرة شهدنا ظاهرة قراصنة إلكترونيين نيابة عن إيران، والذين يعملون ضد إسرائيل ودول أخرى، هم إرهابيون بلوحة مفاتيح مثل المقاتلين في المنظمات المسلحة، ونحن نعرفهم وهم اليوم أمام أعيننا"، وفق تعبيره.
ونشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، أمس الثلاثاء، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل، مضيفة أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و"ميني هوتيل".
وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوم "حجب الخدمة" (DDOS) على موقع "hotel4u.co.il" الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.
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