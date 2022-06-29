https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزير-خارجية-إسبانيا-يشبه-قمة-الناتو-بسقوط-جدار-برلين-من-حيث-الأهمية-1064389370.html
وزير خارجية إسبانيا يشبه قمة الناتو بسقوط جدار برلين من حيث الأهمية
وزير خارجية إسبانيا يشبه قمة الناتو بسقوط جدار برلين من حيث الأهمية
قارن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز قمة الناتو الجارية في مدريد من حيث الأهمية بمؤتمر يالطا وسقوط جدار برلين. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T06:27+0000
2022-06-29T06:27+0000
2022-06-29T06:27+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ففي تصريح لصحيفة "موندو" قال وزير الخارجية: "هذه قمة تاريخية، لأنها ستوافق على المفهوم الاستراتيجي للتحالف، الذي يهدف إلى توجيه حياة المنظمة على مدى السنوات العشر القادمة. وستصبح مدريد، مركز العالم هذه الأيام في ضوء عدد رؤساء الدول والحكومات الذين سيلتقون والقرارات المهمة التي ستتخذ ". مضيفا: "في مدريد، يجب أن نحدد نظاما أوروبيا أطلسيا جديدا، ويجب أن نحدد كيف سنستجيب لروسيا والتحديات على الجانب الشرقي، ويجب أن نواصل الحوار حول انضمام أعضاء جدد إلى التحالف، ويجب أن نعزز العلاقة بين الناتو والاتحاد الأوروبي بشكل لم يسبق له مثيل، ويجب أن ندرج الجانب الجنوبي في مفهوم الناتو 360 درجة".وتابع قائلا: "فكر فقط في أنه ربما لم يتحد الشركاء الأوروبيون أبدا منذ سقوط جدار برلين كما هم الآن، ولم يكن الاتحاد الأوروبي متحدا كما هو الآن، أبدا، مع حلفائه الطبيعيين، وهم الولايات المتحدة وحلفاؤها عبر المحيط الأطلسي".هذا وينعقد الاجتماع على مستوى رؤساء دول وحكومات التحالف في الفترة من 28 إلى 30 يونيو في العاصمة الإسبانية. وسيتبنى المشاركون فيها مفهوما استراتيجيا جديدا، وينظرون في تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ العالمي على قطاع الأمن.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير خارجية إسبانيا يشبه قمة الناتو بسقوط جدار برلين من حيث الأهمية
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قارن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز قمة الناتو الجارية في مدريد من حيث الأهمية بمؤتمر يالطا وسقوط جدار برلين.
ففي تصريح لصحيفة
"موندو" قال وزير الخارجية: "هذه قمة تاريخية، لأنها ستوافق على المفهوم الاستراتيجي للتحالف، الذي يهدف إلى توجيه حياة المنظمة على مدى السنوات العشر القادمة. وستصبح مدريد، مركز العالم هذه الأيام في ضوء عدد رؤساء الدول والحكومات الذين سيلتقون والقرارات المهمة التي ستتخذ ".
وقال ألباريز: "عندما ننظر إلى قمة مدريد من منظور تاريخي، ستكون على مستوى قمة يالطا أو سقوط جدار برلين".
مضيفا: "في مدريد، يجب أن نحدد نظاما أوروبيا أطلسيا جديدا، ويجب أن نحدد كيف سنستجيب لروسيا والتحديات على الجانب الشرقي، ويجب أن نواصل الحوار حول انضمام أعضاء جدد إلى التحالف، ويجب أن نعزز العلاقة بين الناتو والاتحاد الأوروبي بشكل لم يسبق له مثيل، ويجب أن ندرج الجانب الجنوبي في مفهوم الناتو 360 درجة".
وتابع قائلا: "فكر فقط في أنه ربما لم يتحد الشركاء الأوروبيون
أبدا منذ سقوط جدار برلين كما هم الآن، ولم يكن الاتحاد الأوروبي متحدا كما هو الآن، أبدا، مع حلفائه الطبيعيين، وهم الولايات المتحدة وحلفاؤها عبر المحيط الأطلسي".
هذا وينعقد الاجتماع على مستوى رؤساء دول وحكومات التحالف في الفترة من 28 إلى 30 يونيو في العاصمة الإسبانية. وسيتبنى المشاركون فيها مفهوما استراتيجيا جديدا، وينظرون في تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ العالمي على قطاع الأمن.