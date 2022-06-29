https://arabic.sputniknews.com/20220629/وسائل-إعلام-تكشف-ما-حاول-شولتز-إخفاءه-بشأن-الوضع-في-مجموعة-السبع-1064391284.html
وسائل إعلام تكشف ما حاول شولتز إخفاءه بشأن الوضع في مجموعة السبع
وسائل إعلام تكشف ما حاول شولتز إخفاءه بشأن الوضع في مجموعة السبع
شكك مراسل الصحيفة الألمانية ويلت، ساشا لينارز، في إجماع دول مجموعة السبع بعد مقابلة مع المستشار الألماني أولاف شولتز. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:17+0000
2022-06-29T07:17+0000
2022-06-29T07:17+0000
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وأكد المراسل أن "تأكيدات القسم لشولتز (في الوحدة والانسجام بين أعضاء المنظمة) ليست واضحة كما قد تبدو للوهلة الأولى".وبحسب الصحفي فإن قادة مجموعة السبع فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول عدد من القضايا.وهكذا، أشار إلى التصريحات المبكرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القيود المفروضة على استيراد الذهب الروسي.بالإضافة إلى ذلك، كتب المراسل، لم تتمكن البلدان بعد من الاتفاق على إدخال أسعار النفط الحدية.وأضافت النشرة أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يلق الكثير من الحماس من الولايات المتحدة فيما يتعلق بفكرة فرض سقف سعري على النفط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكي".في الوقت نفسه، وفقًا للصحفي، هناك أيضًا خلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين.ويؤكد المنشور أنه "بينما ترى واشنطن أن الصين هي العدو الاستراتيجي الرئيسي لها، فإن برلين تصف ببساطة أهم شريك تجاري لها بـ" المنافس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , قمة السبع
وسائل إعلام تكشف ما حاول شولتز إخفاءه بشأن الوضع في مجموعة السبع
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شكك مراسل الصحيفة الألمانية ويلت، ساشا لينارز، في إجماع دول مجموعة السبع بعد مقابلة مع المستشار الألماني أولاف شولتز.
وأكد المراسل أن "تأكيدات القسم لشولتز (في الوحدة والانسجام بين أعضاء المنظمة) ليست واضحة كما قد تبدو للوهلة الأولى".
وهكذا، أشار إلى التصريحات المبكرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القيود المفروضة على استيراد الذهب الروسي.
وجاء في المنشور أنه "على الرغم من دعم المملكة المتحدة للاقتراح، أكدت ألمانيا وفرنسا أن هذا من اختصاص الاتحاد الأوروبي. ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الفكرة ستلقى صدى لدى غالبية أعضاء المنظمة".
بالإضافة إلى ذلك، كتب المراسل، لم تتمكن البلدان بعد من الاتفاق على إدخال أسعار النفط الحدية.
وأضافت النشرة أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يلق الكثير من الحماس من الولايات المتحدة فيما يتعلق بفكرة فرض سقف سعري على النفط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكي".
في الوقت نفسه، وفقًا للصحفي، هناك أيضًا خلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين.
ويؤكد المنشور أنه "بينما ترى واشنطن أن الصين هي العدو الاستراتيجي الرئيسي لها، فإن برلين تصف ببساطة أهم شريك تجاري لها بـ" المنافس".