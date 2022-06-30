https://arabic.sputniknews.com/20220630/أردوغان-تركيا-ستجري-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا-1064468639.html

أردوغان: تركيا ستجري عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا

أردوغان: تركيا ستجري عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك". 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T15:10+0000

2022-06-30T15:10+0000

2022-06-30T15:22+0000

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رجب طيب أردوغان

رصد عسكري

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ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، عدة مواضيع من بينها تسليم مقاتلات "إف-16"، والعملية العسكرية التركية المخطط لها في شمال سوريا.وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان يوم أمس الأربعاء، مسألة "توريد طائرات إف-16 الأمريكية، وسياسة اليونان، وأعمال حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في سوريا على الحدود مع تركيا، في سياق العملية المخطط لها للقوات المسلحة التركية".

https://arabic.sputniknews.com/20220630/تركيا-تجلب-أول-مطلوب-إرهابي-من-أمريكا-بعد-ساعات-من-لقاء-بايدن-1064441776.html

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