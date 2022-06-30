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أردوغان: تركيا ستجري عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا
أردوغان: تركيا ستجري عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T15:10+0000
2022-06-30T15:22+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
رجب طيب أردوغان
رصد عسكري
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ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، عدة مواضيع من بينها تسليم مقاتلات "إف-16"، والعملية العسكرية التركية المخطط لها في شمال سوريا.وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان يوم أمس الأربعاء، مسألة "توريد طائرات إف-16 الأمريكية، وسياسة اليونان، وأعمال حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في سوريا على الحدود مع تركيا، في سياق العملية المخطط لها للقوات المسلحة التركية".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/تركيا-تجلب-أول-مطلوب-إرهابي-من-أمريكا-بعد-ساعات-من-لقاء-بايدن-1064441776.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, رصد عسكري

أردوغان: تركيا ستجري عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا

15:10 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 15:22 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك".
ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
تركيا تجلب أول مطلوب إرهابي من أمريكا بعد ساعات من لقاء بايدن
07:00 GMT
وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، عدة مواضيع من بينها تسليم مقاتلات "إف-16"، والعملية العسكرية التركية المخطط لها في شمال سوريا.
وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان يوم أمس الأربعاء، مسألة "توريد طائرات إف-16 الأمريكية، وسياسة اليونان، وأعمال حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في سوريا على الحدود مع تركيا، في سياق العملية المخطط لها للقوات المسلحة التركية".
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMT
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