https://arabic.sputniknews.com/20220630/أردوغان-يعلن-عن-اتصال-دائم-مع-بوتين-بشأن-ممر-الحبوب-1064467217.html
أردوغان يعلن عن اتصال دائم مع بوتين بشأن "ممر الحبوب" والكرملين يرد
أردوغان يعلن عن اتصال دائم مع بوتين بشأن "ممر الحبوب" والكرملين يرد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه "على اتصال دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بأوكرانيا". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T14:23+0000
2022-06-30T14:23+0000
2022-06-30T14:32+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في مدريد، إنه "أجرى محادثات هاتفية مع بوتين مرة في الأسبوع أو عشرة أيام".كما أعلن أردوغان أنه "يريد أن يناقش في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم موضوع تصدير الحبوب مع بوتين وزيلينسكي".وقال أردوغان: "في نهاية الأسبوع الحالي، أو في بداية الأسبوع المقبل، أخطط لإجراء محادثات هاتفية مع كل من بوتين وزيلينسكي حول ممر الحبوب".وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "جدول أعمال الرئيس الروسي لا يحتوي حتى الآن على محادثة هاتفية مع أردوغان".وأكد أردوغان، يوم أمس الأربعاء، في 29 حزيران/ يونيو، أن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة".وقال الرئيس التركي: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل أن تعطي ثمارها".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/أردوغان-يناقش-العملية-العسكرية-التركية-شمالي-سوريا-مع-بايدن-1064430338.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, روسيا
أردوغان يعلن عن اتصال دائم مع بوتين بشأن "ممر الحبوب" والكرملين يرد
14:23 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 14:32 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه "على اتصال دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بأوكرانيا".
وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في مدريد، إنه "أجرى محادثات هاتفية مع بوتين مرة في الأسبوع أو عشرة أيام".
كما أعلن أردوغان أنه "يريد أن يناقش في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم موضوع تصدير الحبوب مع بوتين وزيلينسكي".
وقال أردوغان: "في نهاية الأسبوع الحالي، أو في بداية الأسبوع المقبل، أخطط لإجراء محادثات هاتفية مع كل من بوتين وزيلينسكي حول ممر الحبوب".
وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "جدول أعمال الرئيس الروسي لا يحتوي حتى الآن على محادثة هاتفية مع أردوغان".
وأكد أردوغان
، يوم أمس الأربعاء، في 29 حزيران/ يونيو، أن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة".
وقال الرئيس التركي: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل أن تعطي ثمارها".