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https://arabic.sputniknews.com/20220630/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-الإيراني-العلاقات-الثنائية-والمفاوضات-النووية-1064473284.html
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ‎آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع الرئيس الإيراني إبراهيم ‎رئيسي بحث خلاله العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T18:29+0000
2022-06-30T18:29+0000
قطر
إيران
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وحسب بيان الرئاسة الإيرانية، أكد رئيسي خلال المحادثة أن "التهم الغربية لإيران في وقت المفاوضات تظهر أن الغرب لا يلتزم بمتطلبات التفاوض الجاد والحقيقي".وأضاف: "يتطلب الاتفاق الدائم رفع العقوبات بالضمانات اللازمة والتخلي غير المشروط عن المطالبات التي لا أساس لها".واعتبر الرئيس الإيراني أن العقوبات الأحادية الجانب قاسية وغير مشروعة وغير عادلة وأن طهران عازمة للدفاع عن حقوقها، قائلا: "يجب بذل كل الجهود لرفع العقوبات بشكل كامل مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".بدوره، أكد أمير قطر، أن الدوحة تدعم موقف طهران في نيل حقوقها وترحب بمبادرات إیران من أجل إجراء موندیال قطر بشکل أفضل.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/إيران-اخترنا-قطر-مكانا-للمفاوضات-النووية-لأنها-بلد-صديق-1064291344.html
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قطر, إيران

أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية

18:29 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / -
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ‎آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع الرئيس الإيراني إبراهيم ‎رئيسي بحث خلاله العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية.
وحسب بيان الرئاسة الإيرانية، أكد رئيسي خلال المحادثة أن "التهم الغربية لإيران في وقت المفاوضات تظهر أن الغرب لا يلتزم بمتطلبات التفاوض الجاد والحقيقي".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
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27 يونيو, 10:59 GMT
وأضاف: "يتطلب الاتفاق الدائم رفع العقوبات بالضمانات اللازمة والتخلي غير المشروط عن المطالبات التي لا أساس لها".
واعتبر الرئيس الإيراني أن العقوبات الأحادية الجانب قاسية وغير مشروعة وغير عادلة وأن طهران عازمة للدفاع عن حقوقها، قائلا: "يجب بذل كل الجهود لرفع العقوبات بشكل كامل مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".
بدوره، أكد أمير قطر، أن الدوحة تدعم موقف طهران في نيل حقوقها وترحب بمبادرات إیران من أجل إجراء موندیال قطر بشکل أفضل.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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