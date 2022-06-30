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أمير قطر يصدر توجيها بشأن الجيش اللبناني
أمير قطر يصدر توجيها بشأن الجيش اللبناني
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، توجيها بتقديم دعم للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار أمريكي. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T15:16+0000
2022-06-30T15:16+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى لبنان في الوقت الحالي لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).يشار إلى أن دولة قطر أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي عن تقديم دعم للجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.وتستضيف بيروت يوم السبت الموافق 2 يوليو المقبل اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب، وذلك بناء على طلب لبنان.ولن يكون الاجتماع مقيدا بجدول أعمال، وليس له بنود محددة، وسيبحث الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها، ولن تصدر عنه قرارات، ومن المرجح أن يطرح عدد من الملفات والقضايا، من بينها الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية، وفق قناة "الشرق" السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الجيش-اللبناني-يضبط-عملية-لسرقة-النفط-القادم-من-العراق-1063403198.html
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, لبنان, العالم العربي

أمير قطر يصدر توجيها بشأن الجيش اللبناني

15:16 GMT 30.06.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AP Photo / Jon Gambrell
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أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، توجيها بتقديم دعم للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى لبنان في الوقت الحالي لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
يشار إلى أن دولة قطر أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي عن تقديم دعم للجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.
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وتستضيف بيروت يوم السبت الموافق 2 يوليو المقبل اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب، وذلك بناء على طلب لبنان.
ولن يكون الاجتماع مقيدا بجدول أعمال، وليس له بنود محددة، وسيبحث الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها، ولن تصدر عنه قرارات، ومن المرجح أن يطرح عدد من الملفات والقضايا، من بينها الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية، وفق قناة "الشرق" السعودية.
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