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أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:26+0000
2022-06-30T13:36+0000
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأشار رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، أن اعتراف سوريا بالجمهوريتين سيساهم في تطوير التبادل بين أسواق جديدة وتسريع إقامة العلاقات في العديد من المجالات.وأضافت الخارجية الأوكرانية أنه سيتم فرض حظر تجاري وعقوبات على الكيانات الاعتبارية والأفراد في سوريا.
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

13:26 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 30.06.2022)
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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأشار رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، أن اعتراف سوريا بالجمهوريتين سيساهم في تطوير التبادل بين أسواق جديدة وتسريع إقامة العلاقات في العديد من المجالات.
وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها "ردا على هذا العمل غير الودي، تعلن أوكرانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، وفقا للمادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".
وأضافت الخارجية الأوكرانية أنه سيتم فرض حظر تجاري وعقوبات على الكيانات الاعتبارية والأفراد في سوريا.
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