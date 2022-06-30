أول حفل زفاف بعد انتهاء أعمال العملية العسكرية الخاصة في محيط ماريوبول

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
1/6
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
2/6
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
3/6
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
4/6
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
5/6
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
6/6
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022