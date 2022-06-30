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https://arabic.sputniknews.com/20220630/أول-حفل-زفاف-بعد-انتهاء-أعمال-العملية-العسكرية-الخاصة-في-محيط-ماريوبول-1064451473.html
أول حفل زفاف بعد انتهاء أعمال العملية العسكرية الخاصة في محيط ماريوبول
أول حفل زفاف بعد انتهاء أعمال العملية العسكرية الخاصة في محيط ماريوبول
منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا توقفت مجالات الحياة اليومية والطبيعية بشكل شبه كامل. واليوم، بعد تطهير مارويوبل من نظام كييف، تُقام أولى... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:41+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

أول حفل زفاف بعد انتهاء أعمال العملية العسكرية الخاصة في محيط ماريوبول

10:41 GMT 30.06.2022
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منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا توقفت مجالات الحياة اليومية والطبيعية بشكل شبه كامل. واليوم، بعد تطهير مارويوبل من نظام كييف، تُقام أولى أعراس ماريوبل في قرية فولودارسكو المحررة من القوميين المتطرفين.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
6/6
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يحتفل المتزوجان حديثًا أوليغ ومارينا بزفافهما الأول منذ تحرير قرية فولودارسكو بالقرب من ماريوبول في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28 يونيو 2022
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
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