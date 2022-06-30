عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220630/إحصاء-حكومي-مدينة-دبي-تشهد-نموا-في-عدد-السكان-البالغ-حاليا-أكثر-من-35-مليون-نسمة-1064453697.html
إحصاء حكومي: مدينة دبي تشهد نموا في عدد السكان البالغ حاليا أكثر من 3.5 مليون نسمة
إحصاء حكومي: مدينة دبي تشهد نموا في عدد السكان البالغ حاليا أكثر من 3.5 مليون نسمة
رصد إحصاء حكومي إماراتي أن عدد سكان مدينة دبي قد تجاوز الـ3 ملايين ونصف المليون، في نهاية النصف الأول من العام الجاري. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:38+0000
2022-06-30T10:38+0000
دبي
عدد السكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_0:19:1920:1099_1920x0_80_0_0_dfaf37497448b6576f1c7300d1a98d00.jpg
ووفقا لمؤشر الساعة السكانية، الذي يصدره مركز دبي للإحصاء، وينشره عبر موقعه الإلكتروني، فإن عدد سكان المدينة الإماراتية، وصل إلى 3 ملايين و514 ألف نسمة في نهاية النصف الأول من العام الجاري.وأشار المركز إلى أن هذا العدد يزيد عما تم رصده في الفترة نفسها من العام الماضي، 2021، بقرابة 78 ألف نسمة، حيث بلغ عدد السكان وقتها 3 ملايين و436 ألف نسمة.وعن تصنيف السكان، لفت المركز إلى أن "عدد الذكور بلغ نحو مليونين و432 ألف نسمة بنسبة 69.2%"، بينما كان عدد الإناث في دبي مليون و82 ألف نسمة، بنسبة 30.8% من إجمالي السكان.وحسب تصنيف الأعمار، أشار المركز إلى أن الفئة العمرية (30– 34 سنة) تأتي في المرتبة الأولى بـ623 ألفاً و368 نسمة، وهو ما يوزاي 17.92% من إجمالي السكان، ويأتي في المركز الثاني الفئة من (25–29 سنة) بـ 576 ألفاً و791 نسمة وهو ما يوازي 16.58% من إجمالي السكان، وثالثة جاءت الفئة من (35–39 سنة)، بـ464 ألفاً و242 نسمة، وهو ما يوزاي 13.35% من إجمالي سكان الإمارة.
https://arabic.sputniknews.com/20200219/نمو-عدد-السكان-في-إمارة-دبي-بنحو-5-بالمئة-إلى-أكثر-من-33-مليون-نسمة-1044597747.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_216:0:1705:1117_1920x0_80_0_0_7636bc3deb29434655f30745dd7d02b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دبي, عدد السكان

إحصاء حكومي: مدينة دبي تشهد نموا في عدد السكان البالغ حاليا أكثر من 3.5 مليون نسمة

10:38 GMT 30.06.2022
CC0 / Pixabay / مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
رصد إحصاء حكومي إماراتي أن عدد سكان مدينة دبي قد تجاوز الـ3 ملايين ونصف المليون، في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ووفقا لمؤشر الساعة السكانية، الذي يصدره مركز دبي للإحصاء، وينشره عبر موقعه الإلكتروني، فإن عدد سكان المدينة الإماراتية، وصل إلى 3 ملايين و514 ألف نسمة في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2020
إمارة دبي تشهد نموا في عدد السكان
19 فبراير 2020, 06:11 GMT
وأشار المركز إلى أن هذا العدد يزيد عما تم رصده في الفترة نفسها من العام الماضي، 2021، بقرابة 78 ألف نسمة، حيث بلغ عدد السكان وقتها 3 ملايين و436 ألف نسمة.

وأشار المركز إلى أن الزيادة منذ بداية العام 2022، قد وصلت إلى 35.6 ألف نسمة حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

وعن تصنيف السكان، لفت المركز إلى أن "عدد الذكور بلغ نحو مليونين و432 ألف نسمة بنسبة 69.2%"، بينما كان عدد الإناث في دبي مليون و82 ألف نسمة، بنسبة 30.8% من إجمالي السكان.
وحسب تصنيف الأعمار، أشار المركز إلى أن الفئة العمرية (30– 34 سنة) تأتي في المرتبة الأولى بـ623 ألفاً و368 نسمة، وهو ما يوزاي 17.92% من إجمالي السكان، ويأتي في المركز الثاني الفئة من (25–29 سنة) بـ 576 ألفاً و791 نسمة وهو ما يوازي 16.58% من إجمالي السكان، وثالثة جاءت الفئة من (35–39 سنة)، بـ464 ألفاً و242 نسمة، وهو ما يوزاي 13.35% من إجمالي سكان الإمارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала