https://arabic.sputniknews.com/20220630/إعلام-روسيا-تنشر-توأمين-رهيبين-ردا-على-حصار-كالينينغراد-1064439341.html

إعلام: روسيا تنشر "توأمين رهيبين" ردا على حصار كالينينغراد

إعلام: روسيا تنشر "توأمين رهيبين" ردا على حصار كالينينغراد

نشرت روسيا "توأمين رهيبين" في كالينينغراد للضغط على ليتوانيا. كتب حول هذا الموضوع محلل معروف ومتخصص في التكنولوجيا البحرية، H I Sutton، في مقال لمجلة "نافال... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T04:49+0000

2022-06-30T04:49+0000

2022-06-30T05:10+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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ظهر الجيب الروسي كالينينغراد فجأة في دائرة الضوء. حدث هذا بعد أن منعت ليتوانيا الشحنات البرية للبضائع إلى المنطقة الروسية، المنفصلة جغرافيًا عن بقية البلاد. كتب المؤلف أن الإجراءات العداونية لفيلنوس أدت إلى أن الجيب أصبح الآن نقطة اشتعال محتملة للصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.بطبيعة الحال، أعلنت موسكو أنها سترد بشكل حاسم على مثل هذا الإجراء العدواني. وفقًا لساتون، تُظهر أحدث صور الأقمار الصناعية لمنطقة كالينينغراد أن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل بعض الإجراءات.يوضح تحليل صور الأقمار الصناعية أن روسيا نشرت حاليًا أنظمة صواريخ ساحلية متقدمة على ساحل كالينينغراد. "توأم رهيب": "بال" و"باستيون"، وفقا للمقال.يبلغ مدى التدمير 120 كيلومترا بصاروخ تقليدي خي-35، و260 كيلومترا بصاروخ خي-35أو.وفي الوقت نفسه، فإن مدى نظام باستيون أكبر - من 1 إلى 1.5 ألف كيلومتر. في هذه الحالة، تبلغ سرعة طيران الصاروخ 2.5 ماخ.وفقًا للمحلل العسكري بنجامين بيتيت، فإن نشر أنظمة الصواريخ الساحلية يجب أن يجبر ليتوانيا على إنهاء الحصار المفروض على كالينينغراد. كما يذكر المؤلف، حذر نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، في وقت سابق، من أن موسكو تنفذ إجراءات انتقامية ضد الأعمال العدائية لفيلنوس.ويلخص ساتون أنه "من غير المرجح أن تكون الصواريخ المضادة للسفن هي الرد الرئيسي على ليتوانيا. إن دولة البلطيق عضو في الناتو، لذا فإن أي صدام سيؤدي إلى تصعيد خطير".

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رصد عسكري, سلاح روسيا