https://arabic.sputniknews.com/20220630/إعلام-روسيا-قد-تستخدم-أسلحة-غير-عادية-في-البحر-الأسود-1064439845.html
إعلام: روسيا قد تستخدم أسلحة غير عادية في البحر الأسود
إعلام: روسيا قد تستخدم أسلحة غير عادية في البحر الأسود
قد تستخدم روسيا أسلحة ذات خصائص غير عادية في البحر الأسود. شارك الخبير العسكري الأمريكي توماس نيوديك هذه الاستنتاجات. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T05:40+0000
2022-06-30T05:40+0000
2022-06-30T05:40+0000
رصد عسكري
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منذ بعض الوقت، بدأت التجارب البحرية للغواصة الروسية "ألروسا" في البحر الأسود، والتي أمضت السنوات القليلة الماضية في أرصفة الإصلاح، حيث تم تحديثها. وفقًا لتوماس نيوديك، فإن الغواصة التي ذهبت إلى البحر هي سلاح غير عادي إلى حد ما، وقد يتم استخدامها قريبًا في إطار العملية العسكرية الخاصة.وقال نيوديك: "من المهم أن نلاحظ أنه لم يتضح بعد كم من الوقت ستستمر هذه الاختبارات ومتى ستكون الغواصة جاهزة للعودة إلى الخدمة العسكرية"، حسب موقع "درايف".ذكر الخبير أن ألروسا هي غواصة فريدة من نوعها وبطريقة ما سلاح غير عادي. الغواصة مجهزة بوحدة طاقة غريبة للغاية - وحدة دفع بالماء النفاث.وأضاف نيوديك: "تمتلك خراطيم المياه عددًا من المزايا مقارنة بالمراوح، في المقام الأول القدرة على الوصول إلى سرعات أعلى دون تجويف صاخب (عملية تكوين الفقاعات في الوسائط السائلة) - وهذا يعني أنها تستطيع السفر لمسافات طويلة بشكل سري".أيضًا، تتمتع محطات الطاقة هذه بميزة في المياه الضحلة، مثل البحر الأسود. في الوقت نفسه، تكون خراطيم المياه أثقل وأغلى ثمناً وأكثر تعقيدًا من المروحة الكلاسيكية.يعتقد الخبير أن الغواصة، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات، يمكن أن تشارك في العملية الخاصة. في الوقت الحالي، تعمل عدة غواصات تابعة للبحرية الروسية في المنطقة، وستكون ألروسا، التي عادت إلى الخدمة، تعزيزًا جيدًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: روسيا قد تستخدم أسلحة غير عادية في البحر الأسود
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قد تستخدم روسيا أسلحة ذات خصائص غير عادية في البحر الأسود. شارك الخبير العسكري الأمريكي توماس نيوديك هذه الاستنتاجات.
منذ بعض الوقت، بدأت التجارب البحرية للغواصة الروسية "ألروسا" في البحر الأسود، والتي أمضت السنوات القليلة الماضية في أرصفة الإصلاح، حيث تم تحديثها. وفقًا لتوماس نيوديك، فإن الغواصة التي ذهبت إلى البحر هي سلاح غير عادي إلى حد ما، وقد يتم استخدامها قريبًا في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقال نيوديك: "من المهم أن نلاحظ أنه لم يتضح بعد كم من الوقت ستستمر هذه الاختبارات ومتى ستكون الغواصة جاهزة للعودة إلى الخدمة العسكرية"، حسب موقع "درايف".
لا توجد تفاصيل كثيرة حول حجم التحديث، فمن المعروف فقط أن أقدم غواصة في أسطول البحر الأسود ستوسع ترسانتها القتالية بصواريخ كاليبر كروز. يبلغ مدى هذا الأخير نحو 2000 كم، وتستخدم هذه الذخائر الدقيقة التوجيه على نطاق واسع من الجيش الروسي خلال العملية الخاصة. على ما يبدو، سيكون في ألروسا عدد كبير من التحديثات والتحسينات.
ذكر الخبير أن ألروسا هي غواصة فريدة من نوعها وبطريقة ما سلاح غير عادي
. الغواصة مجهزة بوحدة طاقة غريبة للغاية - وحدة دفع بالماء النفاث.
وأضاف نيوديك: "تمتلك خراطيم المياه عددًا من المزايا مقارنة بالمراوح، في المقام الأول القدرة على الوصول إلى سرعات أعلى دون تجويف صاخب (عملية تكوين الفقاعات في الوسائط السائلة) - وهذا يعني أنها تستطيع السفر لمسافات طويلة بشكل سري".
أيضًا، تتمتع محطات الطاقة هذه بميزة في المياه الضحلة، مثل البحر الأسود. في الوقت نفسه، تكون خراطيم المياه أثقل وأغلى ثمناً وأكثر تعقيدًا من المروحة الكلاسيكية.
يعتقد الخبير أن الغواصة، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات، يمكن أن تشارك في العملية الخاصة. في الوقت الحالي، تعمل عدة غواصات تابعة للبحرية الروسية في المنطقة، وستكون ألروسا، التي عادت إلى الخدمة، تعزيزًا جيدًا.