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https://arabic.sputniknews.com/20220630/الأردن-يرفع-سعر-البنزين-والديزل-وباقي-المشتقات-النفطية-للشهر-الثالث-على-التوالي-1064471976.html
الأردن يرفع سعر البنزين والديزل وباقي المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي
الأردن يرفع سعر البنزين والديزل وباقي المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي
أعلنت لجنة المشتقات النفطية أسعار الوقود في الأردن لشهر يوليو/ تموز 2022، المقرر تطبيقها بداية من غد الجمعة، والتي شهدت زيادة كبيرة في سعر البنزين والديزل... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T16:39+0000
2022-06-30T16:39+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قررت اللجنة، اليوم الخميس، رفع سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 60 فلسًا للتر، وأوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسًا للتر، في شهر يوليو/ تموز المقبل.جاء قرار اللجنة في أعقاب الاجتماع الشهري الذي عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، وتنفيذا لتوجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشيًا مع سياسة رفع الدعم التدريجي.وجاءت أسعار الوقود في الأردن، المقرر العمل بها، خلال المدة من 1 إلى 31 يوليو/ تموز المقبل، كالتالي:- رفع سعر بنزين أوكتان90 من 920 فلسًا إلى 955 فلسًا للتر.- رفع سعر بنزين أوكتان95 من 1180 فلسًا إلى 1240 فلسًا للتر.- رفع سعر الديزل من 685 فلسًا إلى 720 فلسًا للتر.- رفع سعر الكاز "الكيروسين" من 685 فلسًا إلى 720 فلسًا للتر.- تثبيت سعر أسطوانة الغاز -غاز النفط المسال- عند 7 دنانير.وأوضحت اللجنة أن معدل سعر خام برنت في شهر يونيو/ حزيران الحالي ارتفع إلى 123.9 دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر/أيار الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.وكانت الحكومة الأردنية ،قد بدأت منذ مطلع مايو/أيار الماضي، تطبيق زيادات شهرية في أسعار البنزين في الأردن، في محاولة لخفض فاتورة الطاقة التي تضاعفت خلال العام الجاري، مع زيادة أسعار النفط وتسجيلها مستويات قياسية.( 1000 فلس تعادل دينارا أردنيا = 1.41 دولارا أمريكيا)
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الأردن-يعلن-عن-زيادة-في-أسعار-البنزين-والديزل-1061760806.html
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أخبار الأردن, اقتصاد, أسعار النفط اليوم

الأردن يرفع سعر البنزين والديزل وباقي المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي

16:39 GMT 30.06.2022
© Paltoday.psبنزين
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Paltoday.ps
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أعلنت لجنة المشتقات النفطية أسعار الوقود في الأردن لشهر يوليو/ تموز 2022، المقرر تطبيقها بداية من غد الجمعة، والتي شهدت زيادة كبيرة في سعر البنزين والديزل وباقي المشتقات النفطية، للشهر الثالث على التوالي.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قررت اللجنة، اليوم الخميس، رفع سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 60 فلسًا للتر، وأوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسًا للتر، في شهر يوليو/ تموز المقبل.
جاء قرار اللجنة في أعقاب الاجتماع الشهري الذي عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، وتنفيذا لتوجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشيًا مع سياسة رفع الدعم التدريجي.
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
الأردن يعلن عن زيادة في أسعار البنزين والديزل
30 أبريل, 13:30 GMT
وجاءت أسعار الوقود في الأردن، المقرر العمل بها، خلال المدة من 1 إلى 31 يوليو/ تموز المقبل، كالتالي:
- رفع سعر بنزين أوكتان90 من 920 فلسًا إلى 955 فلسًا للتر.
- رفع سعر بنزين أوكتان95 من 1180 فلسًا إلى 1240 فلسًا للتر.
- رفع سعر الديزل من 685 فلسًا إلى 720 فلسًا للتر.
- رفع سعر الكاز "الكيروسين" من 685 فلسًا إلى 720 فلسًا للتر.
- تثبيت سعر أسطوانة الغاز -غاز النفط المسال- عند 7 دنانير.
وأوضحت اللجنة أن معدل سعر خام برنت في شهر يونيو/ حزيران الحالي ارتفع إلى 123.9 دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر/أيار الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
وكانت الحكومة الأردنية ،قد بدأت منذ مطلع مايو/أيار الماضي، تطبيق زيادات شهرية في أسعار البنزين في الأردن، في محاولة لخفض فاتورة الطاقة التي تضاعفت خلال العام الجاري، مع زيادة أسعار النفط وتسجيلها مستويات قياسية.
( 1000 فلس تعادل دينارا أردنيا = 1.41 دولارا أمريكيا)
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