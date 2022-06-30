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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220630/الأمم-المتحدة-بشأن-سحب-روسيا-قواتها-من-جزيرة-زميني-نحن-لا-نعلق-على-هذا-1064468354.html
الأمم المتحدة بشأن سحب روسيا قواتها من جزيرة زميني: نحن لا نعلق على هذا
الأمم المتحدة بشأن سحب روسيا قواتها من جزيرة زميني: نحن لا نعلق على هذا
رفضت منظمة الأمم المتحدة التعليق على قرار روسيا سحب قواتها من جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) في البحر الأسود بالقرب من أوديسا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T15:07+0000
2022-06-30T15:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الروسية
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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "نحن لا نعلق على هذا".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 30 يونيو/حزيران، وكخطوة لحسن النية، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الموكلة إليها في جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) وسحبت الحامية المتمركزة هناك. وهكذا، ثبت للمجتمع الدولي أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا".كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن "هذا القرار لن يسمح لكييف بالتكهن حول موضوع أزمة الغذاء الوشيكة"، في إشارة إلى المزاعم حول استحالة تصدير الحبوب بسبب سيطرة روسيا الكاملة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الروسية

الأمم المتحدة بشأن سحب روسيا قواتها من جزيرة زميني: نحن لا نعلق على هذا

15:07 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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رفضت منظمة الأمم المتحدة التعليق على قرار روسيا سحب قواتها من جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) في البحر الأسود بالقرب من أوديسا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "نحن لا نعلق على هذا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 30 يونيو/حزيران، وكخطوة لحسن النية، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الموكلة إليها في جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) وسحبت الحامية المتمركزة هناك. وهكذا، ثبت للمجتمع الدولي أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا".
كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن "هذا القرار لن يسمح لكييف بالتكهن حول موضوع أزمة الغذاء الوشيكة"، في إشارة إلى المزاعم حول استحالة تصدير الحبوب بسبب سيطرة روسيا الكاملة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMT
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