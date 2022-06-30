https://arabic.sputniknews.com/20220630/الإمارات-4-أيام-إجازة-لعيد-الأضحى-في-المصالح-الحكومية-1064447721.html
الإمارات... 4 أيام إجازة لعيد الأضحى في المصالح الحكومية
الإمارات... 4 أيام إجازة لعيد الأضحى في المصالح الحكومية
قررت السلطات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة أن تكون إجازة عيد الأضحى هذا العام 4 أيام. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:57+0000
2022-06-30T08:57+0000
2022-06-30T08:57+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
عيد الأضحى
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ووفقا لبيان أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أرسلت تعميما إلى كافة الجهات الحكومية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ.وحسب التعميم الحكومي، فقد قررت أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لهذا العام من الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل، وحتى الاثنين الموافق الـ11 من الشهر نفسه.وأكدت الهيئة في تعميمها أن الدوام الرسمي سوف يتم استئنافه بداية من يوم الثلاثاء الموافق الـ12 من يوليو.ولفت التعميم إلى أن هذا القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, عيد الأضحى
الإمارات... 4 أيام إجازة لعيد الأضحى في المصالح الحكومية
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قررت السلطات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة أن تكون إجازة عيد الأضحى هذا العام 4 أيام.
ووفقا لبيان أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أرسلت تعميما إلى كافة الجهات الحكومية بشأن إجازة
وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ.
وحسب التعميم الحكومي، فقد قررت أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لهذا العام من الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل، وحتى الاثنين الموافق الـ11 من الشهر نفسه.
وأكدت الهيئة في تعميمها أن الدوام الرسمي سوف
يتم استئنافه بداية من يوم الثلاثاء الموافق الـ12 من يوليو.
ولفت التعميم إلى أن هذا القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء
لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.