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الإمارات... 4 أيام إجازة لعيد الأضحى في المصالح الحكومية
الإمارات... 4 أيام إجازة لعيد الأضحى في المصالح الحكومية
قررت السلطات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة أن تكون إجازة عيد الأضحى هذا العام 4 أيام. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:57+0000
2022-06-30T08:57+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
عيد الأضحى
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ووفقا لبيان أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أرسلت تعميما إلى كافة الجهات الحكومية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ.وحسب التعميم الحكومي، فقد قررت أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لهذا العام من الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل، وحتى الاثنين الموافق الـ11 من الشهر نفسه.وأكدت الهيئة في تعميمها أن الدوام الرسمي سوف يتم استئنافه بداية من يوم الثلاثاء الموافق الـ12 من يوليو.ولفت التعميم إلى أن هذا القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, عيد الأضحى

الإمارات... 4 أيام إجازة لعيد الأضحى في المصالح الحكومية

08:57 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineرجال إماراتيون يركبون عربة جمال خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022
رجال إماراتيون يركبون عربة جمال خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
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قررت السلطات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة أن تكون إجازة عيد الأضحى هذا العام 4 أيام.
ووفقا لبيان أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أرسلت تعميما إلى كافة الجهات الحكومية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ.
وحسب التعميم الحكومي، فقد قررت أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لهذا العام من الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل، وحتى الاثنين الموافق الـ11 من الشهر نفسه.
وأكدت الهيئة في تعميمها أن الدوام الرسمي سوف يتم استئنافه بداية من يوم الثلاثاء الموافق الـ12 من يوليو.
ولفت التعميم إلى أن هذا القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
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