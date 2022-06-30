https://arabic.sputniknews.com/20220630/الخارجية-الأمريكية-تعبر-عن-خيبة-أملها-بشأن-المفاوضات-مع-إيران-1064438757.html
الخارجية الأمريكية تعبر عن "خيبة أملها" بشأن المفاوضات مع إيران
الخارجية الأمريكية تعبر عن "خيبة أملها" بشأن المفاوضات مع إيران
أعربت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T03:57+0000
2022-06-30T03:57+0000
2022-06-30T03:57+0000
إيران
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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم"، وفق فرانس برس.جاء ذلك بعدما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة.وبوقت سابق الأربعاء، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-عقد-محادثات-غير-مباشرة-مع-إيران-في-قطر-1064338692.html
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إيران
الخارجية الأمريكية تعبر عن "خيبة أملها" بشأن المفاوضات مع إيران
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أعربت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم"، وفق فرانس برس.
جاء ذلك بعدما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة.
وبوقت سابق الأربعاء، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات
غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.
وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران
، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.