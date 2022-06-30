https://arabic.sputniknews.com/20220630/الخارجية-الإيرانية-طهران-قدمت-وجهات-نظر-ومقترحات-عملية-بشأن-القضايا-المتبقية-في-مفاوضات-قطر-1064441437.html
الخارجية الإيرانية: طهران قدمت وجهات نظر ومقترحات عملية بشأن القضايا المتبقية في مفاوضات قطر
الخارجية الإيرانية: طهران قدمت وجهات نظر ومقترحات عملية بشأن القضايا المتبقية في مفاوضات قطر
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "إيران قدمت وجهات نظر ومقترحات عملية بشأن القضايا المتبقية في مفاوضات قطر، مشيرا إلى أن "الجانب الآخر... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T06:51+0000
2022-06-30T06:51+0000
2022-06-30T06:51+0000
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وقال كنعاني، إنه"استمرارا لمسيرة مفاوضات رفع الحظر، جرت مفاوضات مكثفة يومي الثلاثاء والأربعاء بوساطة إنريكي مورا منسق المفاوضات في الدوحة"، مضيفا أن "باقري ومورا سيكونان على اتصال في المرحلة المقبلة من المفاوضات"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.جاء ذلك بعدما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة.وأعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم"، وفق "فرانس برس".وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/الخارجية-الأمريكية-تعبر-عن-خيبة-أملها-بشأن-المفاوضات-مع-إيران-1064438757.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, الاتفاق النووي الإيراني
الخارجية الإيرانية: طهران قدمت وجهات نظر ومقترحات عملية بشأن القضايا المتبقية في مفاوضات قطر
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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "إيران قدمت وجهات نظر ومقترحات عملية بشأن القضايا المتبقية في مفاوضات قطر، مشيرا إلى أن "الجانب الآخر أيضا قدم ملاحظاته.
وقال كنعاني، إنه"استمرارا لمسيرة مفاوضات رفع الحظر، جرت مفاوضات مكثفة يومي الثلاثاء والأربعاء بوساطة إنريكي مورا منسق المفاوضات في الدوحة"، مضيفا أن "باقري ومورا سيكونان على اتصال في المرحلة المقبلة من المفاوضات"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.
جاء ذلك بعدما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم"
في المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم"، وفق "فرانس برس".
وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات
غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.
وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.