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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الدفاع الروسية: سحب القوات من زميني يظهر أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني
الدفاع الروسية: سحب القوات من زميني يظهر أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني
أعلن، اليوم الخميس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية، أظهرت من خلال سحب حاميتها من جزيرة زميني،... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:51+0000
2022-06-30T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال في إيجاز صحفي: "أظهرت القوات المسلحة الروسية، بسحبها حصونها من جزيرة زميني، للمجتمع الدولي أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا".وأشار إلى أن "هذا القرار لن يسمح لكييف بالتكهن حول موضوع أزمة الغذاء الوشيكة، في إشارة إلى استحالة تصدير الحبوب بسبب سيطرة روسيا الكاملة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".كما أكد أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقط طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق شيروكوي ومنطقة دنيبروبيتروفسك وأرخانغيلسكوي في منطقة خيرسون، مما أدى إلى تدمير نظام الدفاع الجوي بوك-إم1وموقع إطلاق نار في منطقة أوديسا ومحطة رادار للدفاع الجوي إس-300 في منطقة قرية سلافغورود في منطقة دنيبروبيتروفسك".وأضاف أن القوات الروسية تمكنت من ضرب فصيلتين من راجمات "أوروغان" و"غراد" في مناطق سفيتلودارسكي وأفدييفكا خلال الـ24 الساعة الماضية.وشدد على أن الخسائر التي لا يمكن تعويضها للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة إطلاق النار في منطقة أفدييفكا وبيريستوفوي في وحدات القوات المؤللة 14 و56 بلغت أكثر من 50%.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: سحب القوات من زميني يظهر أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني

08:51 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن، اليوم الخميس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية، أظهرت من خلال سحب حاميتها من جزيرة زميني، للمجتمع الدولي، أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا.
وقال في إيجاز صحفي: "أظهرت القوات المسلحة الروسية، بسحبها حصونها من جزيرة زميني، للمجتمع الدولي أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا".
وأشار إلى أن "هذا القرار لن يسمح لكييف بالتكهن حول موضوع أزمة الغذاء الوشيكة، في إشارة إلى استحالة تصدير الحبوب بسبب سيطرة روسيا الكاملة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
كما أكد أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقط طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق شيروكوي ومنطقة دنيبروبيتروفسك وأرخانغيلسكوي في منطقة خيرسون، مما أدى إلى تدمير نظام الدفاع الجوي بوك-إم1وموقع إطلاق نار في منطقة أوديسا ومحطة رادار للدفاع الجوي إس-300 في منطقة قرية سلافغورود في منطقة دنيبروبيتروفسك".
وأضاف أن القوات الروسية تمكنت من ضرب فصيلتين من راجمات "أوروغان" و"غراد" في مناطق سفيتلودارسكي وأفدييفكا خلال الـ24 الساعة الماضية.
وشدد على أن الخسائر التي لا يمكن تعويضها للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة إطلاق النار في منطقة أفدييفكا وبيريستوفوي في وحدات القوات المؤللة 14 و56 بلغت أكثر من 50%.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
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