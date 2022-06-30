https://arabic.sputniknews.com/20220630/الدفاع-الروسية-عدد-الأسرى-من-القوات-الأوكرانية-يزيد-على-6-آلاف-1064453303.html
الدفاع الروسية: عدد الأسرى من القوات الأوكرانية يزيد على 6 آلاف
الدفاع الروسية: عدد الأسرى من القوات الأوكرانية يزيد على 6 آلاف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تبادل أسرى الحرب 144 مقابل 144، تم بناء على تعليمات مباشرة من القائد الأعلى في روسيا من أجل الحفاظ على حياة وصحة جنود جمهوريتي... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:22+0000
2022-06-30T10:22+0000
2022-06-30T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
تبادل
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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين: "يوم أمس، 29 يونيو/ حزيران، تم تبادل 144 عسكريا مقابل 144. وتم تنظيمه وتنفيذه بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، لأن حياة جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، الذين يشكلون غالبية العائدين، هي المهمة الأهم".وأوضح أن جميع المفرج عنهم تقريبا أصيبوا بجروح أو إصابات خطيرة. إنهم يتلقون بالفعل كل الرعاية الطبية اللازمة.وقال كوناشينكوف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلامهم يزيد على ستة آلاف شخص".وأشار رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، يوم الثلاثاء، إلى أنه من الممكن تبادل الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك بجنود أسرى للوغانسك موجودين لدى الجانب الأوكراني.وقال ميروشنيشنكو في تصريحات للصحفيين، إنه "من الممكن أيضا أن تتم مبادلتهم (الجنود الأوكرانيين المستسلمين) مع رجالنا، ومحاكمتهم ممكنة أيضا".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تتحدث-عن-إمكانية-تبادل-أسراها-مع-الجنود-المستسلمين-في-آزوت-1064352032.html
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أخبار أوكرانيا, تبادل
الدفاع الروسية: عدد الأسرى من القوات الأوكرانية يزيد على 6 آلاف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تبادل أسرى الحرب 144 مقابل 144، تم بناء على تعليمات مباشرة من القائد الأعلى في روسيا من أجل الحفاظ على حياة وصحة جنود جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين: "يوم أمس، 29 يونيو/ حزيران، تم تبادل 144 عسكريا مقابل 144. وتم تنظيمه وتنفيذه بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، لأن حياة جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، الذين يشكلون غالبية العائدين، هي المهمة الأهم".
وأوضح أن جميع المفرج عنهم تقريبا أصيبوا بجروح أو إصابات خطيرة. إنهم يتلقون بالفعل كل الرعاية الطبية اللازمة.
وقال كوناشينكوف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلامهم يزيد على ستة آلاف شخص".
وأشار رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، يوم الثلاثاء، إلى أنه من الممكن تبادل الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك بجنود أسرى للوغانسك موجودين لدى الجانب الأوكراني.
وقال ميروشنيشنكو في تصريحات للصحفيين، إنه "من الممكن أيضا أن تتم مبادلتهم (الجنود الأوكرانيين المستسلمين) مع رجالنا، ومحاكمتهم ممكنة أيضا".