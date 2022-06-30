https://arabic.sputniknews.com/20220630/الرئيس-الإندونيسي-يعلن-أنه-نقل-رسالة-من-زيلينسكي-إلى-الرئيس-بوتين-1064469267.html
الرئيس الإندونيسي يعلن أنه نقل رسالة من زيلينسكي إلى الرئيس بوتين
الرئيس الإندونيسي يعلن أنه نقل رسالة من زيلينسكي إلى الرئيس بوتين
أجرى الرئيسان الروسي والإندونيسي فلاديمير بوتين وجوكو ويدودو محادثات في موسكو اليوم. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T15:31+0000
2022-06-30T15:31+0000
2022-06-30T15:37+0000
روسيا
أخبار إندونيسيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اللقاء، إن المحادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جرت بطريقة عملية وكانت مفيدة للغاية.وتابع بوتين: "بالنسبة لمحادثاتنا اليوم مع السيد جوكو ويدودو، فقد جرت بطريقة عملية، وكانت موضوعية للغاية".وتحدث بوتين عن سلاسل التوريد عقب اللقاء، قائلا: "نعتزم بالتأكيد مواصلة الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية لتوريد الغذاء والأسمدة وكذلك ناقلات الطاقة وغيرها من السلع الحيوية"، مضيفا أن روسيا على استعداد لتلبية طلب المزارعين الأندونيسيين والدول الصديقة من النيتروجين والفوسفات وأسمدة البوتاسيوم والمواد الخام اللازمة لإنتاجهم.مضيفا أن روسيا تتوقع إجراء مفاوضات بين الاتحاد الأوراسي وإندونيسيا حول إنشاء منطقة تجارة حرة قبل نهاية العام.وتحدث بوتين عن عدم التوازن في سوق الغذاء الذي هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية غير المنضبطة للدول الغربية.وتحدث بوتين عن إمكانية انضمام السكك الحديدية الروسية لمشروع نقل في العاصمة الإندونيسية، بالإضافة لاستئناف الاتصالات المباشرة بين موسكو ومنتجع جزيرة بالي.وعشية زيارته لموسكو، قام رئيس إندونيسيا بزيارة كييف، حيث التقى زيلينسكي. وقال ويدودو بعد محادثات مع بوتين "نقلت رسالة الرئيس زيلينسكي إلى الرئيس بوتين وأعربت عن استعدادي لإقامة اتصال بين الزعيمين".هذا وقال بوتين إنه أطلع الرئيس الإندونيسي بالتفصيل على الوضع في أوكرانيا.
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روسيا, أخبار إندونيسيا
الرئيس الإندونيسي يعلن أنه نقل رسالة من زيلينسكي إلى الرئيس بوتين
15:31 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
أجرى الرئيسان الروسي والإندونيسي فلاديمير بوتين وجوكو ويدودو محادثات في موسكو اليوم.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اللقاء، إن المحادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جرت بطريقة عملية وكانت مفيدة للغاية.
وتابع بوتين: "بالنسبة لمحادثاتنا اليوم مع السيد جوكو ويدودو، فقد جرت بطريقة عملية، وكانت موضوعية للغاية".
وتحدث بوتين
عن سلاسل التوريد عقب اللقاء، قائلا: "نعتزم بالتأكيد مواصلة الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية لتوريد الغذاء والأسمدة وكذلك ناقلات الطاقة وغيرها من السلع الحيوية"، مضيفا أن روسيا على استعداد لتلبية طلب المزارعين الأندونيسيين والدول الصديقة من النيتروجين والفوسفات وأسمدة البوتاسيوم والمواد الخام اللازمة لإنتاجهم.
مضيفا أن روسيا تتوقع إجراء مفاوضات بين الاتحاد الأوراسي وإندونيسيا حول إنشاء منطقة تجارة حرة قبل نهاية العام.
وتحدث بوتين عن عدم التوازن في سوق الغذاء الذي هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية غير المنضبطة للدول الغربية.
مشيرا إلى ضرورة استعادة سلاسل الإمداد اللوجيستية التي عطلت بسب العقوبات، وروسيا كانت ولا تزال واحدة من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الغذائية في العالم، حيث يتم تسليم منتجاتنا الزراعية إلى 161 دولة في العالم.
وتحدث بوتين عن إمكانية انضمام السكك الحديدية الروسية لمشروع نقل في العاصمة الإندونيسية، بالإضافة لاستئناف الاتصالات المباشرة بين موسكو ومنتجع جزيرة بالي.
من جهته قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعشية زيارته لموسكو، قام رئيس إندونيسيا بزيارة كييف، حيث التقى زيلينسكي. وقال ويدودو بعد محادثات مع بوتين "نقلت رسالة الرئيس زيلينسكي إلى الرئيس بوتين وأعربت عن استعدادي لإقامة اتصال بين الزعيمين".
هذا وقال بوتين إنه أطلع الرئيس الإندونيسي بالتفصيل على الوضع في أوكرانيا.