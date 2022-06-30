https://arabic.sputniknews.com/20220630/الرئيس-السابق-لـفورمولا-1-يعتبر-بوتين-شخصا-من-الدرجة-الأولى-ويوجه-نصيحة-لزيلينسكي-1064455662.html

المالك السابق لـ"فورمولا 1" يعتبر بوتين شخصا من "الدرجة الأولى" ويوجه نصيحة لزيلينسكي

المالك السابق لـ"فورمولا 1" يعتبر بوتين شخصا من "الدرجة الأولى" ويوجه نصيحة لزيلينسكي

وصف المالك السابق للفورمولا 1، بيرني إيكلستون، فلاديمير بوتين بأنه شخص من "الدرجة الأولى"، وأنه "مستعد لتحمل اللوم والنقد من أجله"، وانتقد أيضًا سياسات الرئيس... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T11:10+0000

2022-06-30T11:10+0000

2022-06-30T11:24+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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وصرح إيكلستون لبرنامج "أوتوسبورت"، اليوم الخميس: "ما زلت أتلقى رصاصة من أجله (بوتين)، أتمنى ألا يكون ذلك مؤلمًا، لكنني ما زلت مستعدًا، لأنه شخص من الدرجة الأولى، وما يفعله هو ما يعتقد أنه صحيح".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، كما ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوتين-يجب-ألا-يكون-هناك-تمييز-بين-دول-العالم-وروسيا-تؤيد-المساواة-في-السيادة-1064451111.html

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فلاديمير بوتين, روسيا