https://arabic.sputniknews.com/20220630/الرئيس-السابق-لـفورمولا-1-يعتبر-بوتين-شخصا-من-الدرجة-الأولى-ويوجه-نصيحة-لزيلينسكي-1064455662.html
المالك السابق لـ"فورمولا 1" يعتبر بوتين شخصا من "الدرجة الأولى" ويوجه نصيحة لزيلينسكي
المالك السابق لـ"فورمولا 1" يعتبر بوتين شخصا من "الدرجة الأولى" ويوجه نصيحة لزيلينسكي
وصف المالك السابق للفورمولا 1، بيرني إيكلستون، فلاديمير بوتين بأنه شخص من "الدرجة الأولى"، وأنه "مستعد لتحمل اللوم والنقد من أجله"، وانتقد أيضًا سياسات الرئيس... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:10+0000
2022-06-30T11:10+0000
2022-06-30T11:24+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وصرح إيكلستون لبرنامج "أوتوسبورت"، اليوم الخميس: "ما زلت أتلقى رصاصة من أجله (بوتين)، أتمنى ألا يكون ذلك مؤلمًا، لكنني ما زلت مستعدًا، لأنه شخص من الدرجة الأولى، وما يفعله هو ما يعتقد أنه صحيح".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، كما ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوتين-يجب-ألا-يكون-هناك-تمييز-بين-دول-العالم-وروسيا-تؤيد-المساواة-في-السيادة-1064451111.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
المالك السابق لـ"فورمولا 1" يعتبر بوتين شخصا من "الدرجة الأولى" ويوجه نصيحة لزيلينسكي
11:10 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
وصف المالك السابق للفورمولا 1، بيرني إيكلستون، فلاديمير بوتين بأنه شخص من "الدرجة الأولى"، وأنه "مستعد لتحمل اللوم والنقد من أجله"، وانتقد أيضًا سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وصرح إيكلستون لبرنامج "أوتوسبورت"، اليوم الخميس: "ما زلت أتلقى رصاصة من أجله (بوتين)، أتمنى ألا يكون ذلك مؤلمًا، لكنني ما زلت مستعدًا، لأنه شخص من الدرجة الأولى، وما يفعله هو ما يعتقد أنه صحيح".
"الشخص الآخر في أوكرانيا (زيلينسكي) هو على حد علمي، كان سابقًا ممثلًا كوميديًا ويبدو أنه يريد مواصلة هذه المهنة، لأنني أعتقد أنه إذا فكر في الأشياء من حوله، فسيبذل جهدًا كافيًا للتحدث مع السيد بوتين، حيث أنه (بوتين) شخص عاقل وسيستمع إليه وربما يمكنه فعل شيء حيال ذلك".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، كما ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.