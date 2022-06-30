https://arabic.sputniknews.com/20220630/السعودية-تعلن-عن-حزمة-مشاريع-ومساعدات-لتنمية-وإعمار-اليمن-بقيمة-600-مليون-دولار-1064469553.html
السعودية تعلن عن حزمة مشاريع ومساعدات لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 600 مليون دولار
السعودية تعلن عن حزمة مشاريع ومساعدات لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 600 مليون دولار
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها تعتزم تنفيذ 17 مشروعا في 6 قطاعات لتنمية وإعمار اليمن. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T15:44+0000
2022-06-30T15:44+0000
2022-06-30T15:44+0000
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.وخلال اللقاء تم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار.وتعتزم السعودية أيضا تقديم 200 مليون دولار إضافية لتوفير المشتقات النفطية لليمن لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني ورفع معاناته.كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.وبدوره، أكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم بلاده للمجلس ولمبادراته الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/أكثر-من-100-شاحنة-إغاثية-سعودية-في-طريقها-إلى-اليمن-1064164313.html
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السعودية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
السعودية تعلن عن حزمة مشاريع ومساعدات لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 600 مليون دولار
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها تعتزم تنفيذ 17 مشروعا في 6 قطاعات لتنمية وإعمار اليمن.
وحسب وكالة الأنباء السعودية
، جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.
وخلال اللقاء تم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار.
وتعتزم السعودية أيضا تقديم 200 مليون دولار إضافية لتوفير المشتقات النفطية لليمن لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني ورفع معاناته.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.
وبدوره، أكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم بلاده للمجلس ولمبادراته الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.