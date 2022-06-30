https://arabic.sputniknews.com/20220630/السعودية-تعلن-عن-حزمة-مشاريع-ومساعدات-لتنمية-وإعمار-اليمن-بقيمة-600-مليون-دولار-1064469553.html

السعودية تعلن عن حزمة مشاريع ومساعدات لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 600 مليون دولار

السعودية تعلن عن حزمة مشاريع ومساعدات لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها تعتزم تنفيذ 17 مشروعا في 6 قطاعات لتنمية وإعمار اليمن. 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T15:44+0000

2022-06-30T15:44+0000

2022-06-30T15:44+0000

السعودية

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220446_0:149:2561:1589_1920x0_80_0_0_aee95d4b7bfa021f9d9ba312831f5b70.jpg

وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.وخلال اللقاء تم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار.وتعتزم السعودية أيضا تقديم 200 مليون دولار إضافية لتوفير المشتقات النفطية لليمن لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني ورفع معاناته.كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.وبدوره، أكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم بلاده للمجلس ولمبادراته الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/أكثر-من-100-شاحنة-إغاثية-سعودية-في-طريقها-إلى-اليمن-1064164313.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي