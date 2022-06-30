https://arabic.sputniknews.com/20220630/السفارة-الروسية-في-بلغاريا-لا-تستبعد-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1064473659.html
السفارة الروسية في بلغاريا لا تستبعد "قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"
السفارة الروسية في بلغاريا لا تستبعد "قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"
تحدثت السفيرة الروسية في بلغاريا، إليونورا ميتروفانوفا، عن إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب "الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس، لذلك ستتخذ... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T18:50+0000
2022-06-30T18:50+0000
2022-06-30T18:50+0000
روسيا
بلغاريا
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و قالت ميتروفانوفا في مقابلة مع التلفزيون الوطني البلغاري (بي إن تي)، إن "تصرفات صوفيا لا يمكن أن تستمر دون عواقب".وأردفت ميتروفانوفا أنها "على اتصال بموسكو التي ستتخذ إجراءات صارمة للغاية".وردت السفيرة على سؤال حول طبيعة الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل روسيا: "حتى العلاقات الدبلوماسية يمكن قطعها".وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، في 28 حزيران/يونيو، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيس-وزراء-بلغاريا-يعلن-حصول-بلاده-على-إعفاء-من-الحظر-الأوروبي-على-النفط-الروسي-حتى-نهاية-2024-1062919677.html
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روسيا, بلغاريا
السفارة الروسية في بلغاريا لا تستبعد "قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"
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تحدثت السفيرة الروسية في بلغاريا، إليونورا ميتروفانوفا، عن إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب "الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس، لذلك ستتخذ موسكو قرارًا".
و قالت ميتروفانوفا في مقابلة مع التلفزيون الوطني البلغاري (بي إن تي)، إن "تصرفات صوفيا لا يمكن أن تستمر دون عواقب".
وأردفت ميتروفانوفا أنها "على اتصال بموسكو التي ستتخذ إجراءات صارمة للغاية".
وردت السفيرة على سؤال حول طبيعة الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل روسيا: "حتى العلاقات الدبلوماسية يمكن قطعها".
وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، في 28 حزيران/يونيو، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.
وقال بيتكوف
: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".
ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.