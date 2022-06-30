https://arabic.sputniknews.com/20220630/العراق-ما-هي-العقد-التي-تواجه-تشكيل-حكومة-جديدة-1064458206.html
العراق... ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
العراق... ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
تناقش الحلقة التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة في العراق، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، وإعلان تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي رفضه تولي مصطفى... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:26+0000
2022-06-30T11:26+0000
2022-06-30T11:26+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064458011_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_5f7f19ef2532adbb1e6ef71cdd3e422f.png
العراق.. ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
العراق.. ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
ويعتبر الإطار التنسيقي الجبهة الأكثر حظا في تشكيل الحكومة الجديدة، ويقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويضم جميع الأحزاب والحركات السياسية الشيعية في العراق باستثناء الكتلة الصدرية، وتحالف العظم السني، والاتحاد الوطني الكردستاني.الكاتب والمحلل السياسي، كامل الكناني، أكد عدم وجود خلافات داخل الإطار، إنما مخاض سياسي للخروج بمواقف محددة تجاه ملفات البلاد الأساسية، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية.واعتبر الكناني، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064458011_336:0:1269:700_1920x0_80_0_0_6434676765e298fc682990f2fce9d541.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العراق... ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
تابعنا عبر
تناقش الحلقة التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة في العراق، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، وإعلان تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي رفضه تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
ويعتبر الإطار التنسيقي الجبهة الأكثر حظا في تشكيل الحكومة الجديدة، ويقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويضم جميع الأحزاب والحركات السياسية الشيعية في العراق باستثناء الكتلة الصدرية، وتحالف العظم السني، والاتحاد الوطني الكردستاني.
الكاتب والمحلل السياسي، كامل الكناني، أكد عدم وجود خلافات داخل الإطار، إنما مخاض سياسي للخروج بمواقف محددة تجاه ملفات البلاد الأساسية، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية.
واعتبر الكناني، في مقابلة عبر "بانوراما
"، أنه
"في حال فشل الحزبيين الكرديين في تقديم مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية، فسيذهب الإطار التنسيقي إلى دعم مرشح الحزب الوطني الكردستاني، كونه حليفهم".
التفاصيل في الملف الصوتي...