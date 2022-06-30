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https://arabic.sputniknews.com/20220630/العراق-ما-هي-العقد-التي-تواجه-تشكيل-حكومة-جديدة-1064458206.html
العراق... ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
العراق... ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
تناقش الحلقة التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة في العراق، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، وإعلان تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي رفضه تولي مصطفى... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:26+0000
2022-06-30T11:26+0000
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العراق.. ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
العراق.. ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
ويعتبر الإطار التنسيقي الجبهة الأكثر حظا في تشكيل الحكومة الجديدة، ويقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويضم جميع الأحزاب والحركات السياسية الشيعية في العراق باستثناء الكتلة الصدرية، وتحالف العظم السني، والاتحاد الوطني الكردستاني.الكاتب والمحلل السياسي، كامل الكناني، أكد عدم وجود خلافات داخل الإطار، إنما مخاض سياسي للخروج بمواقف محددة تجاه ملفات البلاد الأساسية، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية.واعتبر الكناني، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, بانوراما, аудио

العراق... ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة

11:26 GMT 30.06.2022
العراق.. ما هي "العقد" التي تواجه تشكيل حكومة جديدة
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة في العراق، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، وإعلان تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي رفضه تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
ويعتبر الإطار التنسيقي الجبهة الأكثر حظا في تشكيل الحكومة الجديدة، ويقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويضم جميع الأحزاب والحركات السياسية الشيعية في العراق باستثناء الكتلة الصدرية، وتحالف العظم السني، والاتحاد الوطني الكردستاني.
الكاتب والمحلل السياسي، كامل الكناني، أكد عدم وجود خلافات داخل الإطار، إنما مخاض سياسي للخروج بمواقف محددة تجاه ملفات البلاد الأساسية، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية.
واعتبر الكناني، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنه
"في حال فشل الحزبيين الكرديين في تقديم مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية، فسيذهب الإطار التنسيقي إلى دعم مرشح الحزب الوطني الكردستاني، كونه حليفهم".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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